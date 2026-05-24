Ο Τρέι Λάιλς έχει μπει «καυτός» και στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Final-4 έκανε απίθανα πράγματα, απέναντι στον Ολυμπιακό!

Το πρώτο ημίχρονο του τελικού της Euroleague ανήκει στο παρελθόν! Ο Ολυμπιακός, με ένα «ξέσπασμα» στη δεύτερη περίοδο, πάει με ένα μικρό προβάδισμα στα αποδυτήρια (46-44).

Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μπροστά στο σκορ, για τα περισσότερα λεπτά του πρώτου μέρους. Και αυτό το γεγονός είχε και ονοματεπώνυμο.

Ο Τρέι Λάιλς γνώριζε πως θα έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αφού η «βασίλισσα» έχει μείνει… γυμνή στους ψηλούς της.

Ο Καναδός αθλητής μπήκε «φουριόζος» από το πρώτο δευτερόλεπτο και κάνει μία «μαγική» εμφάνιση.

Μάλιστα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει πάρει σχεδόν τους μισούς του πόντους από εκείνον! Κι όμως, από τους 44 πόντους που έχει σκοράρει η Ρεάλ Μαδρίτης η 21 είναι του Τρέι Λάιλς.

İlk yarıda alev aldı: Trey Lyles! 🔥



Lyles’ın 21 sayılık ilk devre performansı 👀 👇 #F4GLORY pic.twitter.com/tsOPkpo4wt — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) May 24, 2026

Ο 30χρονος φόργουορντ/σέντερ μετράει ¾ δίποντα και 5/6 τρίποντα, όντας μία μόνιμη πηγή κινδύνου για τους Πειραιώτες.

Σε ένα ημίχρονο βγαλμένο από τα πιο «τρελά» του όνειρα και με ένα ρεκόρ να «τρεμοπαίζει». Ποιο είναι αυτό;

Το ματς με τους περισσότερους πόντους, που έχει σκοράρει σε ένα ματς της Euroleague.

Απέναντι στην Μπαρτσελόνα είχε πραγματοποιήσει μία εξαιρετική εμφάνιση (07/11/2025, 92-101), έχοντας 29 πόντους.

Και πλέον, βλέπει το πρώτο του ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό να του δίνει τη δυνατότητα να «σπάσει» αυτό του το ρεκόρ σε ένα τελικό.