Το Ole.gr μεταφέρει ένα δυσάρεστο γεγονός για φίλους του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν μέχρι τη Βαρκελώνη αλλά τα εισιτήριά τους ακυρώθηκαν μερικές ώρες πριν από το παιχνίδι με την Μπάρτσα.

Αποστολή στη Βαρκελώνη: Μάνος Φυρογένης

Μύλος δημιουργήθηκε με περίπου 20 φίλους τους Ολυμπιακού που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο έμειναν εκτός του γηπέδου με ενημέρωση δύο και τρεις ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Άλλη μια χρονιά που δημιουργείται πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη με φίλους ελληνικών ομάδων που έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα από την τσέπη τους για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδας. Εν προκειμένω με υποστηρικτές του Ολυμπιακού όπως παρουσιάζει το Ole.gr, που έχει ακολουθήσει την ομάδα του Πειραιά στην Ισπανία για την δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες που έγιναν και μπροστά σε κάμερα, περίπου 20 φίλοι της ομάδας του Πειραιά οι οποίοι είχαν κλείσει εισιτήριο είτε μέσω επίσημης πλατφόρμας είτε μέσω τρίτου σάιτ, είδαν τα εισιτήριά τους παρότι τα είχαν παραλάβει, να τους ακυρώνονται 2-3 πριν το τζάμπολ του αγώνα. Σε κάποιους άλλους ακόμα και την προηγούμενη του ματς.

Όλα αυτά με τη δικαιολογία ότι δεν αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο έκλεισαν τη θέση τους στο γήπεδο. Και ότι θα τους επιστραφεί το ποσό που έδωσαν εν ευθέτω χρόνο που σε όσους την έχουν πατήσει ξανά, μπορεί να έκανε ακόμα και έξι μήνες.

Παρόλα αυτά πρόβλημα είχαν και όσοι έκλεισαν το εισιτήριό τους (μεμονωμένα και όχι ακολουθώντας το τσάρτερ της ομάδας) απευθείας από την πλατφόρμα της Μπαρτσελόνα, πληρώνοντας μάλιστα και το ανάλογο αντίτιμο για να γίνουν μέλος των μπλαουγκράνα.

Όταν ζήτησαν εξηγήσεις, βάζοντας Ισπανούς φίλους τους να τηλεφωνήσουν στην Μπαρτσελόνα, έμαθαν πως Έλληνες και Σέρβοι οπαδοί δεν μπαίνουν στο Palau Blaugrana φοβούμενοι επεισόδια όπως απάντησαν στη γλώσσα τους σε τρίτους που τηλεφώνησαν για να μάθουν εκ μέρος τους. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρθηκε στο Ole.gr έξω από το γήπεδο από τους σκυθρωπούς φίλους της ομάδας που προσπαθούσαν να βρουν λύση.

Άμεσα μεταφέρθηκε από τα ελληνικά Media το ζήτημα που προέκυψε στην ερυθρόλευκη αποστολή που κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουν εν τέλει να μπουν στο γήπεδο.

Υπήρξαν και περιπτώσεις με ελληνικό όνομα που δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα και πήραν κανονικά θέση, διότι έκλεισαν πακέτο αγώνων. Η Μπαρτσελόνα ξεχωρίζει μεμωνομένους αγώνες και ένα σύνολο αυτών σε σημαντικούς και μη.

Συνεπώς αν σε αυτό το πακέτο (9 αγώνες συγκεκριμένα), υπήρξε ανάμεσα και κάποιος σημαντικός (σαν αυτόν με τον Ολυμπιακό), τότε τους «διάβαζε» το σύστημα ως κατοίκους Ισπανίας άρα «μη επικίνδυνους».

Μέχρι και το τζάμπολ του αγώνα, ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Νίκος Λεπενιώτης, προσπαθούσε να βρει λύση.