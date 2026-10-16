Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε για το σχόλιο σε δημοσίευση στο Instagram με τον Ολυμπιακό να έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι.

Η ενέργεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ να σχολιάσει, εν μέσω εκτός έδρας διπλής εβδομάδας για τον Ολυμπιακό, αναφορικά με την επιδραστικότητά του και τον ρόλο του στην ομάδα, έβαλαν… φωτιά τις τελευταίες ώρες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Οι Πειραιώτες έπραξαν γρήγορα και βάσει εσωτερικού κανονισμού, έδωσαν την εντολή – μέσω του ατζέντη του Ντόρσεϊ – να θέσουν τον ομογενή γκαρντ εκτός αποστολής για το ματς με την Μπαρτσελόνα φυσικά, επιστρέφοντάς τον στην Αθήνα.

Την επομένη του come back του λοιπόν στην Ελλάδα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκε ενωπίον του Γενικού Διευθυντή της ομάδας, Νίκου Λεπενιώτη για να απολογηθεί για την πράξη του, με την εξέλιξη της όλης υπόθεσης να εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον Ολυμπιακό.

Ο παίκτης μετέφερε στην πλευρά του Ολυμπιακού πως δεν είχε πρόθεση να «αναστατώσει» τον οργανισμό, με μοναδική του προτεραιότητα να συνεχίζει να αποτελεί η προσφορά για το καλό του συνόλου μέσω και της δικής του συνεισφοράς.

Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο «φλέγον» για πολλούς λόγους ζήτημα, έχει… παγώσει ήδη στον Ολυμπιακό μιας και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας τρέχουν.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφοντας σε πάτρια εδάφη μετά από πέντε μέρες στην Ισπανία, θα κάνει στάση στα Ιωάννινα για την αναμέτρηση με τον τοπικό Βίκο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Και την Κυριακή το βράδυ θα επιστρέψει στη βάση του.

Συνεπώς την ερχόμενη εβδομάδα, η διοίκηση των Πειραιωτών θα συναντηθεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους αρμόδιους για να συναποφασίσουν ως προς το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Τρία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία θα εξετάσουν τις προσεχείς ημέρες οι «ερυθρόλευκοι». Είτε θα… συγχωρήσουν τον Ντόρσεϊ για την ενέργειά του, δίνοντάς του ακόμα μία ευκαιρία αλλά περιμένοντας μία διαφορετική στάση από τον ίδιο αγωνιστικά που να συνάδει με τη σεζόν 2025-26, γεγονός που εκ πρώτης όψεως και ερυθρόλευκου δεδικασμένου, δεν μοιάζει και το πιο πιθανό.

Από την άλλη και το να ενεργήσει με πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών βάζοντας στον… πάγο ένα δυνατό «όπλο» τόσο διαπραγματευτικά όσο και από πλευράς αγωνιστικής και αγοραστικής αξίας, εμπεριέχει τα ρίσκα του.

Και φυσικά «παίζει» και η περίπτωση να αφήσει τις μέρες να κυλήσουν ενημερώνοντας την πλευρά του παίκτη πως ο Ολυμπιακός είναι ανοικτός σε προτάσεις τυχόν ενδιαφερόμενων. Βάζοντας δηλαδή πωλητήριο στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και αποφασίζοντας ο ίδιος ο σύλλογος με ποιο οικονομικό αντίτιμο αλλά και προορισμό, θα τον αφήσει να φύγει.

Όλα τα ενδεχόμενα βρίσκονται στο τραπέζι ανοικτά. Το μόνο δεδομένο είναι πως τις επόμενες ημέρες, ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ δεν θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας συνεπώς θα πρέπει να προπονείται και να παραμένει ζεστός… ατομικά. Μέχρι νεωτέρας.