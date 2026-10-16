Τελικώς η τάξη αποκαταστάθηκε και οι φίλοι του Ολυμπιακού πήραν θέση στο Palau Blaugrana μετά από ενέργειες της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

Αποστολή στη Βαρκελώνη: Μάνος Φυρογένης

Ο κύβος ερρίφθη και ο σάλος που δημιουργήθηκε πριν από την εκκίνηση του αγώνα της 6ης στροφής του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη με τους 22 φιλάθλους του, λύθηκε.

Τα άμεσα ανταντακλαστικά του Γενικούς Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκου Λεπενιώτη, έπιασαν τόπο και τελικώς με την αρωγή των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, αποκαταστάθηκε.

Έτσι το κρίμα κι άδικο με τους 22 που είχαν κάνει ολόκληρο ταξίδι για να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους, έστω και καθυστερημένα αποκαταστάθηκε.

Υπενθυμίζεται πως ακυρώθηκαν τα εισιτήριά τους, ακόμα κι όσων τα είχαν κλείσει μέσα από την επίσημη πλατφόρμα της Μπαρτσελόνα αλλά ήταν για τον μεμωνομένο αγώνα με τον Ολυμπιακό, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Θέμα το οποίο είχε αναδείξει από την πρώτη στιγμή το Ole.gr, ενημερώνοντας μεταξύ άλλων και τους ανθρώπους της αποστολής του Ολυμπιακού μαζί με τα άλλα ελληνικά Μέσα, για να συνδράμουν.