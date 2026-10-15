Αποστολή στη Βαρκελώνη: Μάνος Φυρογένης

Ισπανική διαβολοβδομάδα μέρος δεύτερο για τον Ολυμπιακό. Μετά τη Βαλένθια σειρά παίρνει η Βαρκελώνη, απέναντι σε μια ομάδα και ένα γήπεδο που οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν τη χειρότερή τους εμφάνιση την περασμένη σεζόν μαζί με αυτη του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την 6η στροφή στα… απόνερα της όλης κατάστασης που δημιουργήθηκε ή πιο ορθά δημιούργησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εν μέσω εκτός έδρας αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και η οποία τον έθεσε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τους μπλαουγκράνα.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο από τη στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε ενωπίον των ελληνικών Media την προηγούμενη του αγώνα για τις καθιερωμένες δηλώσεις ως είθισται, αφού σχολίασε την προσεχή αναμέτρηση, ρωτήθηκε και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Και απάντησε πως «δεν νομίζω ότι είναι ούτε η ώρα ούτε ότι είμαι ο αρμόδιος για να σχολιάσω αυτήν την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Τάιλερ είναι παίκτης της ομάδας και του συνόλου ασχέτως του τι έχει γίνει εχθές. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι μέσα στην ομάδα για να κρίνουν αυτές τις καταστάσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα αύριο και να καταφέρουμε να πάρουμε άλλη μία νίκη. Αυτή τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει.

Να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στο κομμάτι του σκάουτινγκ και το βράδυ να πάμε να δούμε τον Θρύλο που παίζει στη Μαρσέιγ και να ετοιμαστούμε κι εμείς για αύριο», σχολίασε κατά λέξη ο αρχηγός του Ολυμπιακού σχετικά με το ζήτημα του Ντόρσεϊ.

Ο καθόλα χρήσιμος για τον Ολυμπιακό Κώστας Παπανικολάου στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα για να έρθουν τα κάτω πάνω, έστειλε το δικό του μήνυμα ενότητας χωρίς να ξεχάσει την ποδοσφαιρική ομάδα.