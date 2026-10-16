Αποστολή στη Βαρκελώνη: Μάνος Φυρογένης

Με αρκετά εμπόδια θα επιχειρήσει ο Ολυμπιακός να αποδράσει από το … κλουβί της Βαρκελώνης και το Palau Blaugrana. Κάποια από αυτά προέκυψαν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου με την Μπαρτσελόνα και άλλα τα «κουβάλησε» από τη Βαλένθια και έγιναν ζητήματα σε φάση αγώνα στη Βαρκελώνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόντα Χολ υπέστη διάστρεμμα στο αριστερό πόδι σε μια αμυντική του προσπάθεια αλλά θα σφίξει τα δόντια και θα συνεχίσει. Κι αυτό διότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν αγωνίστηκε καθόλου στο πρώτο μέρος, δέχθηκε γονατιά στη μέση στο ματς με την Βαλένθια και θα χρησιμοποιηθεί από τον Γιώργο Μπαρτζώκα απέναντι στην πρώην ομάδα του, μόνο αν κριθεί απαραίτητο.

Από την άλλη, ο Γιαν Μοντέρο ο ασταμάτητος απέναντι στην μέχρι πρότινος ομάδα του Γιαν Μοντέρο, υπέστη στην αναμέτρηση με την Βαλένθια διάστρεμμα στο δεξί πόδι και κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα ένιωσε ενόχληση στο αριστερό γόνατο. Γίνονται προσπάθειες να συνεχίσει στο ματς δίχως όμως να χειροτερέψει η κατάστασή του.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά στον Ολυμπιακό, ο Εμπάι Εντζάι υπέστη αιμάτωμα στο αριστερό μάτι και γι’ αυτό βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο παρότι τα πήγαινε περίφημα στο πρώτο μέρος. Παρόλα αυτά θα συνεχίσει κανονικά.