Τεράστια η προοπτική για τον ρούκι της Βίρτους Μπολόνια που θύμισε με μια του κίνηση, έναν «θρύλο» της ομάδας.

Γεννημένος στη Σενεγάλη και μεγαλωμένος στις όχθες της Λίμνης Κόμο. Εκεί που εκατομμύρια τουρίστες συρρέουν κάθε χρόνο, έτσι όπως το πάει ο ίδιος βέβαια, θα αναγκάσει αντίστοιχα πλήθος κόσμου να πληρώσει ένα εισιτήριο για να τον δει από κοντά. Υπερβολή; Θα φανεί στο εγγύς μέλλον.

Η έκπληξη της πρεμιέρας στην αγωνιστική περίοδο 2025-26 της Euroleague, σημειώθηκε αναμφίβολα στην Ιταλία και τη Μπολόνια. Η τοπική Βίρτους πέτυχε τη δήλωση-νίκη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς θα αποτελέσει «σκληρό καρύδι» για οποιονδήποτε επίδοξο λεηλατητή.

Όσο κι αν σταθεί κανείσ στην αστοχία της «βασίλισσας», δεν μπορεί να υποβαθμιστεί το επίτευγμα του αντιπάλου. Μία Βίρτους Μπολόνια με πολλά νέα πρόσωπα και μπόλικο… ψωμάκι. Σύνολο με αρκετό potential, πρόσωπα που κινούν το ενδιαφέρον και σε αναγκάζουν να έχεις έναν νου στον ιταλικό Βορρά.

Ένας από τους λόγους αυτούς, βασικός για την ακρίβεια, είναι ο Σαλιού Νιανγκ. Ο 21χρονος Ιταλός από τη Σενεγάλη που εντυπωσίασε στο πρόσφατο EuroBasket στη φάση των ομίλων με τα αθλητικά του προσόντα. Εκείνος ήταν, μαζί με τον αρχηγό Φοντέκιο, που έριξαν την Ισπανία στο καναβάτσο. Και το επανέλαβε με Ίβηρες, μερικές εβδομάδες αργότερα. Όχι στην Κύπρο αυτή τη φορά αλλά στο «Palladoza».

Προϊόν των ακαδημιών της Φορτιτούντο, έμαθε τα «μυστικά» του μπάσκε στην «μισητή» έτερη ομάδα της μπασκετούπολης, η οποία έχει χάσει εδώ και χρόνια την αίγλη του παρελθόντος. Οπότε η Βίρτους, αποτελεί τρόπον τινά μονόδρονος για όσους ξεχωρίζουν από τη μάζα στη Μπολόνια.

Αφού έκανε το… αγροτικό του στην Τρέντο, ο Σαλιού Νιανγκ επέστρεψε στην πόλη όπου βρίσκεται το αρχαιότερο κρεβάτι ανατομίας, εκείνη με το ξακουστό Πανεπιστήμιο, για να δαμάσει βέβαια το παρκέ. Ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο κορυφαίος του αγώνα στο «βάπτισμα πυρός» του.

Ο Νιανγκ έδειξε και στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, πως δεν χαμπαριάζει από αντιπάλους και φανέλες. Με όπλο το μέγεθός του, την πλαστικότητα στις κινήσεις του, τα μακριά του άκρα και φυσικά τα αθλητικά του προσόντα, έκανε τη διαφορά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιλόγηση (16 PIR).

Ξεψαρωμένος. θρασύς. Ένας μόνιμος μαδριλένικος μπελάς. Μεγάλος διασκελισμός, κατέβαζε την μπάλα, πόσταρε, μοίραζε, έπαιρνε φόρα και… γκρέμιζε. Οι φαν της Μπολόνια βρήκαν πουλέν, η Ευρώπη οριακά. Το highlight του βέβαια ήρθε αργά και «ξύπνησε» μνήμες στους μεγαλύτερους ηλικιακά φίλους της ομάδας του, που έχουν ζήσει την Βίρτους Μπολόνια να πρωταγωνιστεί.

Ο Νιανγκ εκτόξευσε την διαφορά στο +7 με δύο λεπτά και κάτι να απομένουν στο ρολόι, εκτελώντας άριστα το περιβόητο κόψιμο του Ντανίλοβιτς. Μία iconic επιθετική ενέργεια που διδάσκεται από τους προπονητές και έχει πάρει το όνομα του πατέρα της τενίστριας Όλγας και άλλοτε σούπερ σταρ της Ευρώπης.

Ο παίκτης που «αγαπούσαν να μισούν» οι αντίπαλοι με το μπλαζέ ύφος και τον ζελέ στο μαλλί. «Βρομόχερο» από τα λίγα, ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχει βγάλει ποτέ τούτη η ήπειρος.

Ο Σαλιού Νιανγκ, μεγάλωσε μπασκετικά στην πόλη που θαύμασε τον Ντανίλοβιτς κι όπως είναι λογικό, υπάρχουν ακόμα αρκετές επιρροές. Κάπου, κάπως διδάχθηκε την κίνηση του άλλοτε Γιούγκου σούπερ σταρ και την μιμήθηκε φανταστικά απέναντι στον Ντεκ για να καρφώσει με μανία.

Κάπου σε μια γωνία ο σπουδαίος Σάσα θα χαμογελά βλέποντας ένα από τα «παιδιά» του να κάνει το παρακάτω.

‘Έκρηξη, μπροστά από τον προσωπικό αντίπαλο, με… μπούκα από την weak side τροφοδότηση την κατάλληλη ώρα και αυτό ήταν.