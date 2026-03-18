Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν έχει ήδη συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε για την επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028, με ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ με την πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε υπογραφεί το 2024 και είχε διάρκεια 2+1 χρόνια.

Τη φετινή χρονιά πραγματοποιεί τη δεύτερη σεζόν του με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας και δικαίωσε πλήρως την εμπιστοσύνη, εξασφαλίζοντας την ανανέωση χάρη στις εμφανίσεις του. Σε 30 παιχνίδια στη EuroLeague και με μέσο χρόνο συμμετοχής 23,6 λεπτά, καταγράφει κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ.

Η νέα αυτή συμφωνία αποτελεί την επιβράβευση μιας εντυπωσιακής πορείας. Την περασμένη σεζόν (2024-25), μαζί με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική χρονιά που σφραγίστηκε με την κατάκτηση του Triple Crown, αφού πρόσθεσαν στο ενεργητικό τους και το Πρωτάθλημα καθώς και το Κύπελλο Τουρκίας.