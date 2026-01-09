Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπάγερν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τις μνήμες από την εποποιία του Βεζένκοφ μερικούς μήνες πριν να αναδύονται.

Ο Ολυμπιακός γύρισε τον διακόπτη από τα Χριστούγεννα και μετά, φανερώνοντας στο παρκέ μέρος των αρχών του και κυρίως την χαμένη του ταυτότητα. Οι Πειραιώτες αρχίζουν να θυμίζουν την ομάδα που «χειροκρότησε» όλη η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες αφού τα επινίκεια ενός ντέρμπι, ιδίως στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου, σέρνονται για καιρό.

Σημαντικό ρόλο στην βαθιά αγωνιστική ανάσα που έχουν πάρει οι Πειραιώτες το τελευταίο διάστημα, έχει παίξει ο σούπερ σταρ τους Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος έχει ακούσει πολλά. Και αποδεικνύει κάθε αγωνιστική που περνάει όλο και περισσότερο την αξία του.

Οι διακρίσεις για τον Βούλγαρο πάουερ φόργουορντ φτάνουν και περισσεύουν, αφήνοντας παρακαταθήκη αρκετές βραδιές στα «βιβλία» της ιστορίας του Ολυμπιακού. Μία όμως είναι εκείνη που ξεχωρίζει και έλαβε χώρα πριν από μερικούς μήνες στο ΣΕΦ κόντρα στη Μπάγερν. Όταν ο Σάσα Βεζένκοφ είπε «δώστε μου την μπάλα» και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία.

Μία (σχεδόν) τέλεια και αλάνθαστη εμφάνιση όπου ο πρώην ΝΒΑερ κατέβηκε από άλλον πλανήτη και έκανε την μπασκετική Ευρώπη να παραμιλάει. Και πώς αλλιώς να είχε συμβεί την 10η του Γενάρη 2025 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής όταν έβαζε, έβαζε, έβαζε και δεν αστοχούσε;

Ο Βεζένκοφ κάθισε στον πάγκο κερδίζοντας το καθολικό χειροκρότημα για μία παρουσία βγαλμένη από το Playstation με 45 πόντους και 90% στις προσπάθειες εντός πεδιάς. 45 πόντους με μόλις μία εύστοχη βολή (1/1). Αδιανόητο, πρωτοφανές. Σε 35’14”, ο MVP της διοργάνωσης το 2023 είχε…

45 Π. | 10/10 ΔΙΠ. | 8/10 ΤΡΙΠ. | 1/1 ΒΟΛΕΣ | 7 ΡΙΜΠ. | 2 ΑΣ. | 1 ΛΑΘΟΣ | 35:14 ΛΕΠΤΑ | 52 PIR

Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να «τρέχουν» βέβαια, τον Αντρέα Γκατζούλη έτοιμο να… λυποθημήσει – όπως είπε ο Έλληνας τεχνικός – και τον Ολυμπιακό να έχει διαλύσει προ πολλού τους Βαυαρούς (112-69 τελικό σκορ), ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέσυρε στον πάγκο τον Βεζένκοφ για το standing ovation και άφησε άπαντες με το… αν. Αφού απέμεναν 2’19” στο χρονόμετρο και το ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ σκοραρίσματος σε ένα παιχνίδι του θεσμού, απέιχε ελάχιστα (πέντε πόντοι).

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για το «μπαμ» που θέλει να κάνει ο Δ. Γιαννακόπουλος, πήρε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης αφού είδε τον «πύραυλο» Βεζένκοφ απένανι στην Μπάγερν να περνάει… ξυστά από την επίδοσή του.

Παρότι ασταμάτητος και λαμπερός, ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θέλησε να αποδεχθεί τους… τεμενάδες γύρω από εκείνον ούτε εκείνη τη νύχτα που δίχως αμφιβολία του άνηκε, παρουσιάζοντας την αλτρουιστική του φύση. «Δεν μου αρέσει να μιλάει για μένα», είχε πει στην τηλεόραση, παραδεχόμενος βέβαια πως ήταν «μία από εκείνες τις βραδιές που αισθάνεσαι καλά».

Ο Σάσα Βεζένκοφ με τους 45 πόντους του αστοχώντας μόνο σε δύο προσπάθειες, άγγιξε το απόλυτο ρεκόρ της Ευρωλίγκα και σημείωσε την τρίτη καλύτερη επίδοση πίσω από τους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέβις (50 πόντοι, 29/3/24, Φενέρμπαχτσε Vs. Άλμπα) και Σέιν Λάρκιν (49 πόντοι, 29/11/19, Εφές Vs. Μπάγερν).