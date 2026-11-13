Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στο προσκήνιο και ο Χρήστος Μπαφές αναφέρθηκε στην περίπτωσή του καθώς και το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στα επόμενα ματς του Ολυμπιακού.

Ο ένας μήνας τιμωρίας που είχε επιβάλει ο Ολυμπιακός στον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο είχε υποπέσει κατά τη διάρκεια της ισπανικής «διαβολοβδομάδας» των Πειραιωτών παρήλθε και όπως γνωστοποίησε από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στη Sunel Arena ο Χρήστος Μπαφές, στον οργανισμό των ερυθρολεύκων των περίμεναν κανονικά στην ομαδική προπόνηση του Ολυμπιακού την Παρασκευή 13/11. Όπερ και εγένετο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συμμετείχε στην ομαδική προπόνηση των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας που πάντοτε την επομένη ενός αγώνα για τη Euroleague είναι ειδικά διαμορφωμένη για όσους καταπονήθηκαν περισσότερο ή λιγότερο.

Πάντως ο Ντόρσεϊ έδωσε κανονικά το «παρών» όπως ξεκαθάρισε ο Χρήστος Μπαφές μιλώντας στην εκπομπή «Basketball Show» του Proto Thema. Άλλωστε είναι επαγγελματίας, ανήκει στον Ολυμπιακό τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι και αποδείξεως του εναντίου συνεχπώς αυτό ήταν που όφειλε να συμβεί.

Παρότι όμως βρισκόταν καθημερινά στο ΣΕΦ και έκανε προπονήσεις με τον γυμναστή του Ολυμπιακού και κάποιον εκ των προπονητών των ερυθρολεύκων ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως καταλαβαίνει κανείς είναι ανέφικτο να μπει κατευθείαν στο ροτέισον.

Και αυτό δεν θα συμβεί ούτε με τον Άρη (15/11), ούτε με τη Μακάμπι (17/11) στα παιχνίδια που ακολουθούν «ακόμα κι αν χρειαστεί να χάσουμε όλα τα ματς, δεν κάνουμε εκπτώσεις στις αξίες μας», ανέφερε κατά γράμμα ο Sports Director των Πειραιωτών στη live εκπομπή που φιλοξενήθηκε.

Συνεπώς και βάσει των όσων ανέφερε, όταν κρίνει το προπονητικό επιτελείο ότι είναι σε θέση να προσφέρει, θα πάρει εκ νέου την ευκαιρία του. Και αυτό είναι πιθανό να συμβεί με τη Ρεάλ σε μία εβδομάδα από τώρα.

Ίσως αυτό το διάστημα, πέρα από πλευράς ετοιμότητας και ομαλής επιστροφής στο ροτέισον, να κρίνεται αρκετό για να γίνει αντιληπτό και το mindset με το οποίο γύρισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο απαιτούμενος χρόνος για να μπει πάλι στο «team spirit» αφού πλέον η μπάλα είναι στο δικό του γήπεδο.