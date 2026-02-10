Αστρονομικό νούμερο από Ευρωλιγκάτο που σε κάνει να λες… «δεν γίνεται, κάποιο λάθος θα έχει γίνει.»

Η Εφές «χτίστηκε» για σημαντικά πράγματα το καλοκαίρι πλην όμως ένα ματς πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και τα εγχώρια Κύπελλα, βρίσκεται στο… παρατσάκ από τον πάτο της βαθμολογίας στην Ευρωλίγκα. Παρότι έχει δείξει σημάδια ζωής στα τελευταία δύο ματς, παίρνοντας τη νίκη κόντρα σε Ζαλγκίρις και Βαλένθια, ομάδες που βλέπουν playoffs.

Αναμφίβολα οι δυνατότητες της τουρκικής ομάδας δεν μπορούν να συσχετιστούν με την 19η θέση στην οποία βρίσκεται με ρεκόρ 19-8 και το «τρένο» έχει εκτός συγκολονιστικού απροόπτου, ήδη αναχωρίσει.

Η έλευση του Σέιμπεν Λι έχει βοηθήσει την ομάδα του Πάμπλο Λάσο αν και ο αριθμός/στατιστικό που ξεχωρίζει στην άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης επί Εργκίν Αταμάν, δεν έχει να κάνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Αλλά με κάποιον που έκανε «ζημιά» στους Πειραιώτες στο παιχνίδι του ΣΕΦ.

Ο λόγος για τον ρούκι για το επίπεδο της Euroleague Κάι Τζόουνς, ο ρόλος του οποίου διαρκώς μεγαλώνει το τελευταίο διάστημα. περνώντας όλο και περισσότερο χρόνο μέσα στο παρκέ.

Ο Μπαχαμέζος ψηλός με τα 107 παιχνίδια στο ΝΒΑ, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήδη και την κορυφαία λίγκα του πλανήτη είχε δείξει την «οικονομική» του φύση. Αυτό που συμβαίνει όμως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ξεπερνά κάθε λογική! Και τι είναι αυτό;

Ο πρώην άσος των Χόρντες, Κλίπερς και Μάβερικς έχει αστοχήσει μονάχα σε δύο προσπάθειες (!) από την αρχή της σεζόν σε Ευρώπη και Τουρκία. Αδιανόητο χαρακτηριστικό.

kai jones has a historically efficient 96% FG% (43/45) rn



for context the next highest is currently 79%. obviously he lives around the rim, but if it was easy to shoot 96% by just dunking, everyone would do it. kai is a unique vertical spacer & one of the best athletes in europe pic.twitter.com/t8mtnjwfAP — buckets (@buckets) February 7, 2026

Για την ακρίβεια, μετρά 43/45 σουτ εντός παιδιάς (όλα δίποντα) στην Ευρωλίγκα και 29/29 στην Basketball Super Ligi της γειτονικής χώρας. Η «σούμα» δηλαδή μας κάνει 62/64 προσπάθειες στις δύο αυτές διοργανώσεις σε πέντε μήνες. Απλά δεν υπάρχει το αστρονομικό 97% το οποίο έχει για την ώρα ο Κάι Τζόουνς.

Σαφώς καλύτερη επίδοση από τους μετρ του είδους Μουστάφα Φαλ και Ντόντα Χολ που έχουν το υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα διαχρονικά στον θεσμό με 72,8% και 74,3% αντίστοιχα. Κοινή συνισταμένη και στις τρεις περιπτώσεις, η ικανότητά τους να τελειώνουν τη φάση κοντά στο καλάθι με κάρφωμα πιο συχνά και συνήθως μετά από PnR, κάτι που μικραίνει την πιθανότητα ευστοχίας. Βέβαια το 97% είναι «τρελό», όπως και να ‘χει.