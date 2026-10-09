Η σχέση που έχουν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ξεχωριστή και ξεπερνά όσα γίνονται εντός του παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με… σπασμένα φρένα στην έναρξη της φετινής Euroleague, κάνοντας το 4/4, έπειτα και από τη νίκη του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (08/10, 92-74), στο T-Center.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής του «τριφυλλιού» αποκάλυψε το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από τον άλλοτε παίκτη του, φανερώνοντας τη στενή σχέση που διατηρούν μέχρι και σήμερα.

Έτσι λοιπόν, ο Σέρβος τεχνικός έλαβε μία πράσινη γραβάτα, καθώς ήταν από τις λίγες φορές που δεν φορούσα μία ο ίδιος. Παράλληλα, τόνισε πως τώρα είναι η σειρά του για να… ετοιμάσει κάτι για τον Γιασικεβίτσιους, όταν έρθει η στιγμή για το παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην Κωνσταντινούπολη.

«Έχουμε μια ξεχωριστή σχέση. Τον αγαπώ. Για χρόνια είμαστε μαζί και θεωρώ ότι κάνει καταπληκτική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε πλάκα. Είναι η πρώτη φορά που δεν φοράω γραβάτα και μου έφερε μια πράσινη γραβάτα. Αυτός είναι ο Σάρας. Ευχαριστώ τον Σαρούνας. Χωρίς να υπόσχομαι κάτι θα προσπαθήσω να προετοιμάσω κάτι για όταν παίξουμε στην έδρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ομπράντοβιτς.