Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην επιστροφή του Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση.

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό, στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια (22/10, 85-79), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 20 λεπτά, έχοντας 11 πόντους, 5 ασίστ και 1 ριμπάουντ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ναν, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μιλώντας για το επίπεδο ετοιμότητας του παίκτη του «τριφυλλιού», αλλά και το πόσο βοηθά την ομάδα.

«Δεν είναι 100% έτοιμος, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Μιλώντας για την ποιότητα του Ναν όλοι το καταλαβαίνουν. Βοηθάει στη δημιουργία και το μπάσκετ θέλει 5 παίκτες να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν αρχίσει να πασάρει σημαίνει πως θέλει να μοιράζεται τη μπάλα και αυτό είναι θετικό.

Ο Ναν είχε 5 ασίστ, ο Φρανσίσκο είχε 11. Είχαμε 23 ασίστ. Οι 16 ασίστ ήρθαν από 2 παίκτες. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτόμαστε, να γυρίζουμε περισσότερο τη μπάλα. Στο πρώτο μέρος ακολουθήσαμε την πρώτη επιλογή στην επίθεση που ήταν το χειρότερο στο μπάσκετ. Θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ομπράντοβιτς, μιλώντας για τον Αμερικανό γκαρντ.