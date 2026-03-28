Η περίπτωση του Μάριους Γκριγκόνις είναι μία από τις πιο ιδιάζουσες ως προς την αντιμετώπισή τους από μία ομάδα κι αυτό συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό.

Μία σχέση που πέρασε από πολλά κύματα, ανέκαθεν όμως στηριζόταν στον αμοιβαίο σεβασμό. Ο Λιθουανός γκαρντ/φόργουορντ ήταν ο μοναδικός ξένος που παρέμεινε στα πράσινα κατά την περίοδο του… ξηλώματος το καλοκαίρι του 2023. Ο μοναδικός που κράτησε ο Εργκίν Αταμάν και ο Γκριγκόνις τον δικαίωσε με το καλησπέρα σας.

Ο Λιθουανός με το μεγάλο συμβόλαιο για την προ Αταμάν εποχή που απελευθερώθηκε με την φυγή του Ράντονιτς, εξελίχθησε σε άκρως κομβικό πυλώνα τη σεζόν της κατάκτησης του 7ου αστεριού για τον Παναθηναϊκό. Γεγονός που δεν έχει λησμονηθεί ούτε από τον κόσμο της αγάπης που τον δείχνει απέραντη αγάπη με κάθε ευκαιρία, ούτε από τον προπονητή και τη διοίκηση.

Ο ύπουλος τραυματισμός του στη μέση, άφησε αρκετά πίσω τον Μάριους Γκριγκόνις. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τον περιμένει άλλο και χτίστηκε με τον Λιθουανό ως συμπληρωματική λύση. Γι’ αυτό και σπανίως πατάει στο παρκέ, όντας και εκτός ροτέισον στην Ελλάδα.

Αν μάλιστα ο Παναθηναϊκός ήταν πλήρης απέναντι στην Μονακό, τότε και ο «Γκρίγκο» πιθανότατα δεν θα είχε θέση στη 12άδα. Παρόλα αυτά οι απουσίες των Ρογκαβόπουλου και Γκραντ, άφησαν μία… χαραμάδα. Και ο Λιθουανός άλλοτε μέλος της σπάνιας συνθήκης του 90-50-40 (ποσοστό σε βολές, δίποντα και τρίποντα) στην Ευρωλίγκα, είδε φως και μπήκε.

Περιμένοντας με μεγάλη ανυπομονησία την ευκαιρία να πατήσει παρκέ, ο Μάριους Γκριγκόνις που ξέρει να διαβάζει ενίοτε τις φάσεις ως ποίντ γκαρντ, έκανε απέναντι στους Μονεγάσκους αυτό που ξέρει πιο καλά από κάθε τι. Το χαρακτηριστικό με το οποίο έφτιαξε το όνομά του στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Το βελούδινο χέρι της Βαλτικής που έπαιξε κατά πολύ περισσότερο από τον φετινό του μέσο όρο (17’38” σε σχέση με τα σχεδόν πέντε λεπτά που αγωνιζόταν φέτος στην Ευρωλίγκα σε αυτά τα έντεκα πριν την 34η στροφή ματς την τρέχουσα περίοδο), βρήκε στόχο και στα δύο τρίποντα που επιχείρησε, έχοντας μεταξύ άλλων και 4 ριμπάουντ καθώς και μία τελική πάσα.

Κάπως έτσι ο μία μέσα και δύο έξω φέτος Γκριγκόνις, πέτυχε σε ένα ματς τους μισούς πόντους της φετινής σεζόν στην Ευρωλίγκα (έξι από τους 12). Όλοι τους έχουν έρθει πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, στα 4/13 μακρινά σουτ που έχει δοκιμάσει φέτος. Ούτε δίποντο (0/2 προσπάθειες), ούτε βολή για τον 32χρονο οσονούπω Λιθουανό, ο κύκλος του οποίου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι στο «τριφύλλι» αφού και ο ίδιος θα ήθελε να πάει κάπου που θα μπορέσει να βρει αγωνιστικό ρυθμό.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά δηλαδή. Μέχρι τότε εκείνος θα απολαμβάνει την ζεστή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και οι φίλοι των πρασίνων θα τον ευγνωμονούν για τον ρόλο, την προσφορά του και το τρίποντό στο Μονακό, τη σεζόν της αναγέννησης.