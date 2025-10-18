Λίγες μέρες πριν το φράγμα φτάσει στις τρεις χιλιάδες μέρες, ο Παναθηναϊκός άλωσε την Πόλη και την έδρα της Εφές σε κανονική διάρκεια της Euroleague.

Είχε ξεχάσει πως είναι να κερδίζεις εκεί μέσα στην περίοδο διότι στην post season, ο Παναθηναϊκός έδειξε το μέταλλό του και πέρυσι. Η έδρα της Εφές ήταν από αφιλόξενη μέχρι εχθρική τα τελευταία χρόνια για τους «πράσινους», ο Αταμάν όμως είχε ένα έξτρα κίνητρο αυτή τη φορά.

Την τελευταία φορά που επισκέφθηκε το «σπίτι» του, αποχώρησε έξαλλος κάτω από (μερικές) αποδοκιμασίες. Και λίγους μήνες αργότερα, το… περασμένα ξεχασμένα κι όλα καλά, δεν του έφτανε. Φρόντισαν οι «σωματοφύλακές» του γι’ αυτό, ακόμα κι αν ο Κέντρικ Ναν δεν θύμιζε σε τίποτα Κέντρικ Ναν.

Αυτό σημαίνει όμως πληρότητα. Να μπορείς να καλύψεις εκ των έσω μία… αγνώριστη εμφάνιση από τον σούπερ σταρ σου που έχει φυσικά κάθε δικαίωμα σε αυτήν.

Το «τριφύλλι» ήταν επιβλητικό, κυριαρχικό, το απόλυτο αφεντικό κόντρα στην ακίνδυνη σε αρκετά σημεία αλλά και παγωμένη από τους τραυματισμούς που της προέκυψαν, Εφές.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε κατά πολύ την αμυντική του συμπεριφορά αφού έδειξε διάθεση να παίξει συντονισμένη άμυνα και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον «δάσκαλο» Σλούκα που ήταν υπεύθυνος για τους 35 πόντους των επτάκις πρωταθλητών Ευρώπης, έφερε το σπουδαίο «διπλό», για το οποίο περίμενε 2.892 μέρες. Να σκεφτεί κανείς πως ο Αταμάν δεν είχε ακόμα καθίσει στον πάγκο της τουρκικής ομάδας για να φτιάξει σιγά σιγά την «αυτοκρατορία» του.

Η «άλωση» της Πόλης φυσικά φέρει την υπογραφή του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ήταν ασταμάτητος. Ο διεισδυτικός Τούρκος φόργουορντ πραγματοποίησε μία εμφάνιση… παράσταση μπροστά στο κοινό που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και «τρίτωσε» τις 20άρες του με την πρώην ομάδα του.

Στα τρία τελευταία ματς κόντρα στην Εφές συμπεριλαμβανομένων των Game 4 και 5 από την περσινή σειρά των playoffs, ο Τσέντι Oσμάν έχει 26,3 πόντους κατά μέσο όρο. Το έχει πάρει προσωπικά.

Throwback ξανά στον Νοέμβριο του 2017 όταν είχε πανηγυρίσει εκεί ξανά ο Παναθηναϊκός για την κανονική διάρκεια της Euroleague, επιτρέποντας και τότε 81 πόντους. Παιχνίδι χωρίς κανέναν συνδετικό κρίκο αλλά μία εμφάνιση εφάμιλλη, κι ακόμα πιο γεμάτη, με αυτή του Τσέντι Όσμαν.

Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών εκείνου του συνόλου του Τσάβι Πασκουάλ, ήταν ο Νικ Καλάθης ο οποίος είχε «αγγίξει» το triple double για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο «διπλό». Παιχνίδι που ο Έλληνας γκαρντ, τα έκανε ΟΛΑ στο παρκέ.

Μέχρι και τρίποντο στο τέλος του χρόνου στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, μαρκαρισμένος έβαλε. Ο Γκιστ «έσβησε τα φώτα» του ΜακΚόλουμ στην τελευταία φάση για να φύγει… Πασάς από την Πόλη ο Παναθηναϊκός. Είχε φροντίσει γι’ αυτό βέβαια ο Νικ Καλάθης με τους 29 πόντους του, τα εννιά ριμπάουντ και τις 10 τελικές του πάσες σε σχεδόν 36′ αγώνα. Παλιός, πολύ καλός Νικ.