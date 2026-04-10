Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την κατάληψη της πρώτης θέσης για μία ακόμα χρονιά στην κανονική διάρκεια της Euroleague παρότι…

Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το χατήρι στον Ολυμπιακό το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στην έδρα της ιδιαίτερα ελκυστικής στο μάτι Βαλένθια, στέφοντάς τον για μία ακόμα φορά πρωταθλητή της κανονικής διάρκειας χωρίς να περιμένει την τελευταία αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι δεν έπιασαν τα ίδια στάνταρ απόδοσής τους συγκριτικά με το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ πριν από μερικές ώρες, τα όσα έκαναν στο παρκέ της αρένα στη Σόφια τους αρκούσαν για να «λυγίσουν» την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός ξεμπέρδεψε με τη Χάποελ και «αγκάλιασε» μοναδικό επίτευγμα στη Euroleague Ο Ολυμπιακός των 11 παικτών αλλά και του Μουστάφα Φαλ, «καθάρισε» και την Χάποελ Τελ Αβίβ για να βρεθεί ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από κάτι πρωτόγνωστο στη Euroleague.

Λίγο πριν το φινάλε της regular season, ο Ολυμπιακός πέτυχε την πέμπτη του νίκη στα έξι τελευταία ματς σκαρφαλώνοντας στο ρετιρέ. Κι αυτό συνέβη καθώς παραμένει αήττητος εντός έδρας στον δεύτερο γύρο με 10 νίκες σε ισάρριθμα παιχνίδια αλλά και βρίσκοντας τον τρόπο να βελτιώσει λίγο το ρεκόρ του μακριά από Φάληρο και κόντρα σε ομάδες με τους ίδιους στόχους.

Οι Πειραιώτες μπορεί να έχουν πανηγυρίσει εκτός έδρας μονάχα επί του Παναθηναϊκού και πλέον της Χάποελ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αυτό ωστόσο δεν αποτέλεσε παράγοντας για να… ξεμείνουν.

Κάνοντας «το καθήκον» τους σε οποιαδήποτε άλλη έδρα επισκέφθηκαν, κατάφεραν να καμουφλάρουν την «αδυναμία» τους για να ολοκληρώσουν τις εκτός έδρας δοκιμασίες τους με θετικό πρόσημο, δίχως να τους κοστίσει εν τέλει το μόλις 20% επιτυχίας που είχαν εκτός έδρας κόντρα στις ομάδες της 10άδας.