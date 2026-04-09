Ο Ολυμπιακός των 11 παικτών αλλά και του Μουστάφα Φαλ, «καθάρισε» και την Χάποελ Τελ Αβίβ για να βρεθεί ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από κάτι πρωτόγνωστο στη Euroleague.

Τι κι αν λίγες ώρες πίσω ο Ολυμπιακό έριξε 100άρα στο κεφάλι της Ρεάλ. Τι κι αν ταξίδεψε στη Σόφια χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ και με τον Σάσα Βεζένκοφ στο… μηδέν στο πρώτο μέρος.

Η «ερυθρόλευκη μηχανή» λειτουργεί για τα καλά, εδώ και καιρό. Ο Ολυμπιακός που είδε τον Μουστάφα Φαλ να επιστρέφει στα παρκέ, «καθάρισε» και την τυπικά οικοδέσποινα Χάποελ που καιγόταν. Αν και η Sofia Arena ήταν κατακόκκινη για χάρη των Πειραιωτών.

Κρατώντας το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη κάτω από τους 90 πόντους, ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε μουδιασμένα (14-2), αντιπαρήλθε της αθλητικότητας στην backcourt των Ισραηλινών με το παιχνίδι του (24 ασίστ) και ελέγχοντας τον τομέα των ριμπάουντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» προεξέχοντας του Τάιλερ Ντόρσεϊ ξανά (23π.) στη μαγική «διαβολοβδομάδα» που είχε, έκαναν το 2/2 στην τελευταία διπλή εβδομάδα της κανονονικής περιόδου και αγκάλιασαν την κορυφή.

Μία θέση που έχει γίνει συνήθεια, παρά τη δυσκολία, τα τελευταία χρόνια. Για τρίτη φορά στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές περιόδους, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από το ρετιρέ της κατάταξης, ακόμα και από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός του κάνει την χάρη στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια. Αλλιώς θα χρειαστεί να πάρει τη νίκη και κόντρα στην αδιάφορη Αρμάνι για να φτάσει στο 26-12 και να κόψει πρώτος στο νήμα.

Από την αλλαγή του φορμάτ (round robin σύστημα) και έπειτα, καμία άλλη ομάδα δεν έχει κατορθώσει να τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας τρεις φορές μιας και Μπαρτσελόνα και Ρεάλ τα έχουν καταφέρει δις. Άλλο ένα δείγμα της σταθερότητας και της συνέπειας των «ερυθρολεύκων» τα τελευταία χρόνια, που ψάχνουν όμως αντίκρυσμα των επιτευγμάτων και των ρεκόρ τους στην πολυπόθητη κατάκτηση του «άγιου δισκοπότηρου».