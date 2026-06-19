Οι Betarades έχουν το ρεπορτάζ γύρω από τον Μφιόντου Καμπενγκέλε που έβγαλε… μάτια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι BC.

Ένας από τους παίκτες που εντυπωσίασε την αγωνιστική περίοδο 2026-27 χωρίς αμφιβολία και ανεξαρτήτως θέσης, ήταν σίγουρα ο Μφιόντου Καμπενγκέλε, ρούκι σε επίπεδο Euroleague με τη φανέλα της «σταχτοπούτας» Ντουμπάι BC.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ένας ακόμα που βρήκε θέση στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης έχοντας ως αφετηρία την «Ένωση» σε μια «κιτρινόμαυρη» σύμπτωση που παύει να αποτελεί σύμπτωση αλλά ικανότητα να βρίσκει και να φέρνει ψηλούς που κάνουν τη διαφορά.

Ο ανηψιός του Hall of Famer Ντικέμπε Μουτόμπο, αποτέλεσε… κολόνα της πρωταθλήτριας στην ABA League Ντουμπάι BC με εξαιρετικά νούμερα τόσο στην κανονική διάρκεια (13,3 πόντους και 5,5 ριμπάουντ, 66% εντός πεδιάς) όσο και στα playoffs (15,8π., 8 ριμπ., 1,8 ασίστ και 61,5% εντός πεδιάς).

Εξίσου εντυπωσιακοί οι αριθμοί και στην αναγνωριστική του σεζόν στην Ευρωλίγκα όπου είχε 14,2 πόντους και 6,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι σε 36 ματς συνολικά. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Καναδός σέντερ με ρίζες από το Κονγκό αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα 5άρια της διοργάνωσης. Σαν έτοιμος από καιρό έπαιξε στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Η Ντουμπάι όμως που πίστεψε σε εκείνον, δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Ο Καμπενγκέλε υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025 διετές κλειστό συμβόλαιο με την ομάδα της Μέσης Ανατολής και σύμφωνα με τα όσα πληροφορήθηκε το Ole.gr, στο Ντουμπάι δεν συζητούν καν το ενδεχόμενο η επόμενη μέρα τους να μην περιλαμβάνει τον Καμπενγκέλε.

Άλλωστε, η όρεξη άνοιξε για τα καλά στους ανθρώπους που τρέχουν το πρότζεκτ έχοντας την πρόθεση να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο την επερχόμενη σεζόν. Γι’ αυτό άλλωστε και έπεισαν τον Τσάβι Πασκουάλ, στον οποίο πρόσφεραν και αρκετά χρήματα, να απαρνηθεί την μετέωρη κατάσταση στην Μπαρτσελόνα, κάνοντας χρήση της δυνατότητας να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα».

Οπως χαρακτηριστικά μεταφέρθηκε από άνθρωπο μέσα από την Ντουμπάι BC στο Ole.gr, ο Καμπενγκέλε όχι απλά δεν το κουνάει από την ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο αλλά υπάρχει πρόωρης επέκταστης του συμβολαίου του, με σκοπό να τον… δέσουν και να ποντάρουν σε εκείνον αναφορικά με τα μεγαλεπήβολα σχέδια που έχουν κατά νου.

«Το στάτους του είναι απλό. Έχει συμβόλαιο και θα παραμείνει στην Ντουμπάι. Αυτό μπορώ να πω μετά βεβαιότητας», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα.

Με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο απόφοιτος του Φλόριντα Στέιτ, μοιάζει απολύτως λογικό να έχουν προκύψει διάφοροι… μνηστήρες αναφορικά με την περίπτωσή του. Και όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά αφού στον Παναθηναϊκό θέλουν όπως και δήποτε να επιστρέψουν στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Και ο τρόπος να συμβεί κάτι τέτοιο είναι η ενίσχυση σε θέσεις που «πονούσε». Οι «πράσινοι» τα τελευταία δύο χρόνια είχαν σημαντικό πρόβλημα στη ρακέτα καθώς δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν ψηλό που θα σηκώσει το βάρος της απουσίας του Ματίας Λεσόρ αρχικά ή και το… alter ego του.

Εν τη ανανομή της ανακοίνωσης νέου προπονητή και της πιθανής επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τα μεταγραφικά και η στελέχωση του ρόστερ έχουν παγώσει. Και αν ο Καμπενγκέλε κυκλοφορούσε ελεύθερος ή με δυνατότητα να απεμπλακεί του συμβολαίου του με την Ντουμπάι, πιθανότατα θα ήταν ένα σενάριο που θα ενδιέφερε το «τριφύλλι».

Όπως διαμηνύθηκε όμως στο Ole.gr, κάτι τέτοιο δεν μοιάζει πιθανό ενδεχόμενο.