Η «αυτοκτονία» του Παναθηναϊκού στη Σόφια κόντρα στη Χάποελ, τον έβαλε σε μπελάδες. Ποιο το ακραίο σενάριο που τον φέρνει ακόμα και εκτός δεκάδας;

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, δεν πρόκεται για κάποιο σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες καθώς πρέπει να έρθει ένας δύσκολος και περίπλοκος συνδυασμός αποτελεσμάτων για να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός 10άδας.

Παρόλα αυτά και καθώς πριν από μία εβδομάδα αναλύθηκε διεξοδικά ο τρόπος που μπαίνει στην 4άδα η οποία πλέον έχει απομακρυνθεί ταμάλα, είναι τέτοια η (λεπτή) κατάσταση στην τρέχουσα Euroleague που τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος καμία ομάδα δεν έχει «κλειδώσει» την θέση της στην κατάταξη. Την ίδια ώρα που η 6άδα και το πλεονέκτημα της έδρας παραμένουν… γρίφος.

Τα αποτελέσματα της 35ης στροφής άφησαν ανοιχτό το «παραθυράκι» ανατροπής ως προς την τετράδα των ομάδων που θα διεκδικήσει την είσοδό της στα playoffs καταλαμβάνοντας την 7η και την 8η θέση. Και ενώ ο Παναθηναϊκός έπειτα από το 4Χ4 έμοιαζε να απομακρύνεται κάπως απ’ αυτό το σενάριο, μπήκε και πάλι στην εξίσωσή μετά από την ήττα στο θρίλερ της Σόφια κόντρα στη Χάποελ. Αν και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων μάλλον τον βόλεψαν (ήττα Ερυθρού Αστέρα και Μονακό).

Ο ρεαλιστικός πλέον στόχος των «πρασίνων» έγινε η δεδομένη παρουσία τους στα playoffs καταλαμβάνοντας την 5η ή την 6η θέση αν και όλα παραμένουν ρευστά. Σενάριο πιθανό που δεν περνά όμως αποκλειστικά από τα χέρια των «πρασίνων», έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση.

Και αυτό διότι υπολείπεται μίας νίκη της Ζαλγκίρις και της Χάποελ – που έχει δύσκολο πρόγραμμα αλλά και ένα ματς λιγότερο – με τις οποίες υπερτερεί στη διπλή ισοβαθμία αλλά και δύο θετικών αποτελεσμάτων της Βαλένθια. Άρα ακόμα και με 3Χ3, αν οι άμεσοι ανταγωνιστές του κάνουν τις ίδες νίκες με εκείνον – ή μία λιγότερη η Βαλένθια αφού παίζουν μεταξύ της την Μεγάλη Πέμπτη – τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περάσει από τον σκόπελο των play-in για να μπει στα προημιτελικά.

Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που η ζόρικη και απαιτητική ισπανική «διαβολοβδομάδα» που έχει μπροστά του – με προβλήματα τραυματισμών να τον ταλανίζουν – εξελιχθεί σε ‘Βατερλώ’ επιστρέφοντας στην Αθήνα με άδεια τα μπαγκάζια από τις επισκέψεις του σε Βαρκελώνη και Βαλένθια;

Ακόμα κι αν κάνει το αυτονόητο επί της αδιάφορης Εφές την τελευταία στροφή, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να βρεθεί 11ος με ρεκόρ 21-17 σε περίπτωση που….

– Βρεθούν δέκα ομάδες οι οποίες θα έχουν κάνει 22 νίκες.

Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός και Ρεάλ βρίσκονται ήδη σε αυτές. Όπως και η Βαλένθια που για να επιβεβαιώσει αυτό το (τραβηγμένο) σενάριο, πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό την 37η αγωνιστική.

Η Ζαλγκίρις έχει τρεις ευκαιρίες να το κάνει με Ντουμπάι (7/4) και Παρί εντός (16/4) καθώς και με την πολύ φορμαρισμένη Παρτιζάν εκτός (10/4). Όλες τους αδιάφορες βαθμολογικά.

Η Χάποελ για τις ανάγκες του σεναρίου πρέπει να ηττηθεί από την Μακάμπι στο Βελιγράδι (12/4) και στο Μονακό την τελευταία στροφή (17/4), κερδίζοντας όμως ένα τουλάχιστον εκ των αγώνων της με Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό στη Σόφια. Τότε φτάνει στον μίνιμουμ αριθμό των 10 νικών.

Η Μπαρτσελόνα που ισοβαθμεί στο 20-15 με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, χρειάζεται δύο νίκες. Αυτές στην έδρα της με το «τριφύλλι» την Μ. Τρίτη (7/4) και με την αδιάφορη Μπάγερν του Πέσιτς στο φινάλε (17/4).

Ο Ερυθρός Αστέρας του 19-16, είναι από τις λίγες ομάδες που έχει τον Παναθηναϊκό στην ισοβαθμία. Άρα βολεύεται και με 2/3. Μπορεί να κλείνει την κανονική διάρκεια στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ όμως έχει ακόμα την Παρί στο Βελιγράδι (7/4) και την Βιλερμπάν στη Γαλλία (10/4).

Το πια δύσκολα να συμβούν απ’ όλα τα προαναφερθέντα, έρχονται με την Μονακό και την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Μονεγάσκοι βρίσκονται στο 19-16 αλλά χρειάζονται το 3Χ3 για να βάλουν από κάτω τους «πράσινους» αφού στο ΟΑΚΑ πριν από λίγες ημέρες, έχασαν τη διαφορά των 8 πόντων που είχαν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Πριγκιπάτο. Και τα τρία ματς ωστόσο που έχουν μέχρι το τέλος (Βιλερμπάν, Μπαρτσελόνα, Χάποελ), είναι στην έδρα τους, με τους Μάικ Τζέιμς και Ντάνιελ Τάις πιθανότατα να επιστρέφουν. Άρα μεγαλώνοντας τις πιθανότητες τους.

Και τέλος η Μακάμπι που κυνηγάει την 10άδα και μοιάζει η μοναδική που μπορεί να τρυπώσει σε αυτήν, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό εν προκειμένω. Πώς; Με 4Χ4 κόντρα στις αδιάφορες Παρί-Μπασκόνια έξω και την Βίρτους στο Βελιγράδι ενώ καλείται να επιβληθεί και της Χάποελ στο ισραηλινό ντέρμπι που έχει πολύ… ζουμί.

Αν συμβούν λοιπόν όλα τα παραπάνω, τότε ο Παναθηναϊκός ακόμα και επικρατώντας της αδιάφορης εδώ και καιρό Εφές την τελευταία αγωνιστική στο Telekom Center Athens, θα δει το τρένο της 10άδας να αναχωρεί χωρίς εκείνον.