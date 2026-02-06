Ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε ένα πράγμα στο μυαλό του πριν το τζάμπολ με τη Βίρτους. Και αφορούσε μονάχα τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Χαμός με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον κόσμο του Ολυμπιακού να περιμένει πως και πως την είσοδο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο παρκέ για να τον αποθεώσει.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο Ντουμπάι όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το φινάλε του θρίλερ με την τοπική ομάδα αντέδρασε – με άσχημο τρόπο που προσβάλει την αισθητική όπως ο ίδιος δήλωσε – στη φραστική επίθεση που δέχθηκε όχι από τη μάζα αλλά κατα μόνας, συσπείρωσαν ακόμα περισσότερο τον κόσμο των «ερυθρολέυκων» στο πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού.

Ο Αμαρουσιώτης προπονητής που παραδέχθηκε ότι δεν συγκρατήθηκε κάτι που θα επιχηρήσει να κάνει από τούδε και στο εξής, δεν αρέσκεται στη δημοφιλία που έχει. Είναι ντροπαλός όπως έχει τονίσει.

Ήταν ηλίου φαεινότερον όμως πως το γήπεδο θα σηκωνόταν στο πόδι για να «σταθεί στο πλευρό του». Όπερ και εγένετο.

Πριν καλά καλά βγουν στο παρκέ οι Πειραιώτες για το καθιερωμένο τους ζέσταμα, ο κόσμος φώναζε συνθήματα υπέρ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και όταν έφτασε η ώρα να βγει κι εκείνος από τον χώρο των αποδυτηρίων, το «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα», ήχησε ίσως πιο ηχηρά από ποτέ.

Ο ίδιος σε μια ενέργεια περισσότερο κατευνασμού σήκωσε το χέρι, ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας και κάθισε στον πάγκο.