Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επιστροφή στο ΣΕΦ και τη δράση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αγωνιστικά και όχι μόνο.

Η ανυπομονησία στον οργανισμό του Ολυμπιακού ανεξαρτήτως βαθμίδος είναι μεγάλη και συχνά πυκνά αυτό, «γιγαντώνει» ακόμα περισσότερο την ήδη υπάρχουσα πίεση. Όπως συμβαίνει και με την περίπτωση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο οποίο παραμένει ενοικιαστής ο Ολυμπιακός.

Το περασμένο καλοκαίρι οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» άκουσαν νέα χαρμόσυνα αναφορικά με το μεγάλο όραμα μιας κατακόκκινης αρένας που θα περάσει στα χέρια των Πειραιωτών. Το εμβληματικό αλλά και ταλαιπωρημένο ΣΕΦ δεν θα αποτελεί πλέον έναν τόπο φιλοξενίας του Ολυμπιακού αλλά το σπίτι του, το οποίο θα μπορεί να διαμορφώσει και αναβαθμίσει αναλόγως σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της «γηραιάς ηπείρου».

Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται για μία συνδιαλλαγή μικρής εμβέλειας. Πολλώ δε μάλλον όταν εμπλέκονται συμφέροντα αλλά και ζητήματα ανταγωνισμού, αθέμιτου ή μη, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Ο Αύγουστος λοιπόν «ξημέρωσε» για τον Ολυμπιακό με την υπογραφή της τροπολογίας από τη Βουλή, η οποία ορίζει το πλαίσιο. Μέχρι όμως να γίνει αυτή σύμβαση – ζητούμενο τύποις και ουσία – χειροπιαστή και να πέσουν οι υπογραφές δίχως δυνατότητες υπεκφυγής, γκρίζες ζώνες και «παραθυράκια», απαιτείται ένα χρονικό διάστημα αρκετά διευρημένο.

Ο Ολυμπιακός και η Πολιτεία δεν διαπραγματεύονται για το ΣΕΦ. Τα συμφωνηθέντα δεν αλλάζουν όπως και το status μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ενοικιαστής και όχι κάτοχος. Όπερ και σημαίνει, ώρα αποφάσεων.

Ο Ολυμπιακός ως μοχλό πίεσης αλλά και ως ένδειξη αντίθεσης της κατάστασης στην οποία φαίνεται ότι θα περάσει το φαληρικό στάδιο στα χέρια του, δεν προτίθεται να προχωρήσει σε θεμελιώδεις αναβαθμίσεις. «Η ενεργειακή αναβάθμιση και τα διάφορα έργα υποδομής, αποτελούν αρμοδιότητα του Δημοσίου», λένε στο Λιμάνι για να κλείσει και η ψαλίδα όσον αφορά την παραχώρηση του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό πριν από λίγους μήνες και τις συνθήκες τις οποίες το έλαβε.

Ένα παλιό και κακοσυντηρημένο οίκιμα – όπως είναι το ΣΕΦ – απαιτεί πολυδάπανες πρωτοβουλίες και ενέργειες για να αλλάξει επίπεδο και κλάση. Ένα από τα σημαντικά του ζητήματα είναι και η στεγανοποίηση της κεντρικής αρένας που φιλοξενεί τους αγώνες του Ολυμπιακού.

Με μπαλώματα και διάφορα… μερεμέτια, οι «ερυθρόλευκοι» και η διοίκηση του ΣΕΦ έχουν μειώσει τις «τρύπες» από την οροφή και όχι μόνο, με την εικόνα βέβαια με τα πανιά, τα νάιλον και τους μουσαμάδες, να μην παραπέμπει στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Κι αυτό είναι το ρίσκο – σε μονόδρομο βέβαια – που έχει πάρει ο Ολυμπιακός.

Η επερχόμενη κακοκαιρία με νεροποντή που αναμένεται να πλήξει την πρωτεύουσα της Ελλάδας τις επόμενες ώρες, «απειλεί» την υστεροφημία ενός συλλόγου-μετόχου και όχι της ελληνικής Πολιτείας, σε επίπεδο Euroleague. Ένας ουσιαστικά φαύλος κύκλος στον οποίο έχουν πέσει οι «ερυθρόλευκοι» εις γνώσην του αλλά με τα χέρια τρόπον τινά σταυρωμένα αφού σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε/πρέπει να ξοδέψουν πολλά περισσότερα εκατομμύρια απ’ όσα έχουν ήδη δώσει. Γεγονός που τους αδικεί, όπως ισχυρίζονται στο Λιμάνι, σε σχέση με την παραχώρηση του πιο σύγχρονου και σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από κάθε άποψη, Κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο αντίπαλο δέος, Παναθηναϊκό.