Οι καλημέρες που είχαν λείψει στον κόσμο του Ολυμπιακού επέστρεψαν, προκαλώντας τον συνήθη ενθουσιασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού. Παρότι «κλεισμένος» εδώ και καιρό ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, είναι τέτοια η βελτίωσή του τα τελευταία χρόνια, η ανακοίνωση του οποίου κάνει τους φίλους της ομάδας να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.

Ο νατουραλιζέ της Εθνικής Βουλγαρίας συμφώνησε για τα επόμενα τρία χρόνια με τον Ολυμπιακό, γυρίζοντας σελίδα στην μέχρι τώρα καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Και αυτό διότι μπορεί να έχει καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα την τελευταία τριετία που αγωνίζεται σε τούτη, παρόλα αυτά είναι η πρώτη φορά που αποτελεί μέρος μιας ομάδας με τους στόχους και τις προσδοκίες της ομάδας του Λιμανιού.

Ένας εξαιρετικά χρήσιμος παίκτης για κάθε ομάδα, πολλώ δε μάλλον για τον Γιώργο Μπαρτζώκα έτσι όπως έχει δομήσει τον Ολυμπιακό και έχει το μπάσκετ κατά νου. Κάτι που αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά και οι αριθμοί του.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αναδείχθηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο πρώτος δημιουργός στη λίγκα με 7,4 τελικές πάσες κατά μέσο όρο, κάτι που είχε συμβεί και στη ρούκι του σεζόν σε αυτή (2024).

Τη σεζόν 2025-26 μάλιστα, ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια το φράγμα των 289 ασίστ σε μια σεζόν που κατείχε ο Νικ Καλάθης από το 2018-19 με τον Παναθηναϊκό και έμοιαζε… άπιαστο. Με περισσότερα παιχνίδια βέβαια αφού μεταξύ άλλων δεν έχει λείψει από ΚΑΝΕΝΑ την τριετία που αγωνίζεται στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.

Οι 245 τελικές πάσες την περίοδο 2023-24 έγιναν 289 μαζί με το Play-in παιχνίδι τη χρονιά που μας πέρασε, καθιστώντας νέο ρεκόρ διοργάνωσης σε μια σεζόν.