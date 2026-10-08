Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοινωσή αναφορικά με την έγκριση που έδωσε για να χειρουργηθεί ο Ματίας Λεσόρ.

Καλά καλά δεν άρχισε η νεά αγωνιστική περίοδος, κι όμως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός προσφέρουν μπόλικο «τρίτο ημίχρονο» την ίδια ώρα που οι ομάδες τους φαντάζουν ξανά μεγάλα φαβορί για να πάνε μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ανακοινώσεις, καταγγελίες, ενημερώσεις, ένας φαύλος κύκλος. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αφότου ενημέρωσε πως ο κόουτς Μπαρτζώκας αθωώθηκε από τον αθλητικό δικαστή της Euroleague μετά την καταγγελία που έκανε στη διοργανώτρια αρχή ο Παναθηναϊκός για δυσφίμιση του αθλήματος (σπρώξιμο στους παίκτες της Βίρτους), προχώρησε και σε μία… βουτιά στο παρελθόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν ανακοίνωση με περιπαικτικό ύφος στην αρχή, πριν πάνε στην ουσία. Σύμφωνα με αυτή, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους του και μη πως είχε δώσει άμεσα την έγκρισή του για να περάσει (ξανά) ο Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβρη από την πόρτα του χειρουργείου.

Κι αυτό διότι ο εξειδικευμένος γιατρός στον οποίο απευθύνθηκε ο Γάλλος σέντερ από τη Μαρτινίκα και ο Παναθηναϊκός για να διορθώσει το πρόβλημα που δεν είχε αρχικώς τακτοποιηθεί, έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό.

Μεταξύ άλλων ο διάσημος Ολλανδός ορθοπεδικός Niek van Dijk, είναι προσωπικός γιατρός του Γιώργου Αγγελόπουλου.

Το story στην ανακοίνωση που ακολουθεί…

Κατανοούμε την εμμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της κατά του Ολυμπιακού και των μελών του, αλλά μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο, ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας, να ενημερώσετε το φίλαθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας;

Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους Προέδρους του, εκτός την κρίση σας, φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει σήμερα το φίλαθλο κοινό για το τι έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρτ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο ορθοπεδικό Niek van Dijk, άμεσο συνεργάτη της ομάδας μας και προσωπικού ιατρού του κύριου Γιώργου Αγγελόπουλου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος σέντερ με τον εκπρόσωπό του, απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Niek van Dijk για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν απ’ αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να αναλάβει τον Ματίας Λεσόρτ. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε την άδειά μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίκτη. Άμεσα ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον Dr. Van Dijk για να τον ενημερώσει.

Για μας, η υγεία ενός αθλητή αλλά και κάθε συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάσσετε αβάσιμες καταγγελίες, θα μπορούσατε να συντάξετε κι ένα μικρό ευχαριστήριο για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα.