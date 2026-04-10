Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και έχασε το… τρένο της 4άδας, με την παρουσία του ακόμα στα playoffs, μόνο δεδομένη να μην θεωρείται.

Το ονειρεμένο πρώτο μισό της ισπανικής «διαβολοβδομάδας» για τον Παναθηναϊκό, δεν συνεχίστηκε και στη Βαλένθια κόντρα σε μία ομάδα που σε… παρασέρνει στο διάβα της.

Οι «πράσινοι» ήταν εκ νέου μπερδεμένοι αμυντικά, δεν μπόρεσαν να χαλάσουν το παιχνίδι της Βαλένθια που έπαιζε στον δικό της ρυθμό και έχασαν οριστικά κάθε πιθανότητα εξασφάλισης του πλεονεκτήματος της έδρας.

Πλέον το μοναδικό ρεαλιστικό σενάριο στο οποίο στοχεύει ο Παναθηναϊκός ενόψει των playoffs, παραμένει η απευθείας πρόκριση στην 6άδα.

Αν και μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρείται για τον Παναθηναϊκό, ακόμα κι αν επικρατήσει της αδιάφορης Εφές την τελευταία στροφή στο ΟΑΚΑ. Γιατί;

Αν η Ζάλγκιρις κάνει το 2/2 στα δικά της παιχνίδια (Παρτιζάν έξω, Παρί μέσα) και παράλληλα ο Ερυθρός Αστέρας χάσει ένα από τα δύο εκτός έδρας ματς που έχει μπροστά του (Βιλερμπάν και Ρεάλ), σε αυτό το σενάριο ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη διαδικασία των play in. Κάτι που σίγουρα θα ήθελε να αποφύγει.

Μάλιστα, μπορεί να υποχωρήσει ακόμη και στην 8η θέση, ακόμη κι αν επικρατήσει της Εφές, με συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα αν κάνει η Χάποελ τουλάχιστον μία νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδι της, η Ζάλγκιρις κάνει το απόλυτο, ο Ερυθρός Αστέρας επίσης κάνει δύο νίκες και η Μπαρτσελόνα πάρει τουλάχιστον μία νίκη ή εναλλακτικά κάνει το 2/2.

Στον αντίποδα, για να τερματίσει ο Παναθηναϊκός στην 5η θέση και να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στα playoffs, το πρώτο και βασικό που λαμβάνουμε ως δεδομένο είναι η νίκη επί της Εφές.

Η Χάποελ θα πρέπει να χάσει και τα δύο παιχνίδια της τόσο από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι ανήμερα του Πάσχα, όσο και από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Παράλληλα, η Ζάλγκιρις θα πρέπει να «στραβοπατήσει» τουλάχιστον μία φορά, είτε απέναντι στην Παρτίζαν εκτός έδρας είτε με την Παρί στο Κάουνας. Μόνο αν συνδυαστούν τα παραπάνω, οι «πράσινοι» θα καταφέρουν να βρεθούν στην πέμπτη θέση και να αποφύγουν την ταλαιπωρία που μπορεί να αποδειχθεί και μοιραία των play-in.

Για να σιγουρέψει την εξάδα ο Παναθηναϊκός ακόμα κι αν η Χάποελ κάνει μία νίκη στα δύο παιχνίδια που της απομένουν, τότε τα δεδομένα είναι διαφορετικά με τη Ζάλγκιρις να πρέπει να χάσει ένα ακόμη παιχνίδι, ώστε το «τριφύλλι» να πάρει το εισιτήριο για την απευθείας παρουσία στα play offs κάτι που αποτελεί και τον μεγάλο ρεαλιστικό πλέον στόχο.