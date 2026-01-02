Διάθεση για πικάρισμα είχαν από νωρίς οι φίλοι του Παναθηναϊκού και το έδειξαν με τον Σάσα Βεζένκοφ.

Το 2026 έφτασε και έφερε μαζί το μεγαλύτερο ντέρμπι στη χώρα και ένα από τα σημεία αναφοράς σε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής (2/1) στο Telekom Center Athens.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν από αρκετά νωρίς στο γήπεδου του «αιωνίου» αντιπάλου, κόντρα στον οποίο «τρέχουν» ένα εντυπωσιακό 9-0 στην Ευρώπη. Και ο Σάσα Βεζένκοφ, όπως συνηθίζει, βγήκε αρκετή ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ στο παρκέ για το καθιερωμένο ζέσταμα.

Ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο στον τομέα της αξιολόγησης και φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης αφού τα… άκουσε από τους παρευρισκόμενους, έπιασε μπάλα και άρχισε να εκτελεί.

Το ένα εύστοχο σουτ διαδεχόταν το άλλο οπότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού βρήκαν διάθεση για χιούμορ. Και μέσα σε πολύ φυσιολογικά πλαίσια άρχισαν το… πείραγμα. Κάθε που ο Βεζένκοφ ευστοχούσε, εκείνοι μετά τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια τους φώναζαν «όλε, όλε». Σαν σε αποθέωση.

Εκείνος έμεινε ατάραχος και ανεπηρέαστος στην κίνηση των «πρασίνων», βρισκόμενος στη γραμμή των βολών πριν συνεχίσει το ζέσταμά του με stretching και στη συνέχεια μπει στα αποδυτήρια μαζί με τους υπόλοιπους για να ετοιμαστεί για το μεγάλο παιχνίδι.