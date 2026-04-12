Αρκετά τα… στραβά της Euroleague αν και σε αυτήν την περίπτωση μοιάζει απροστάτευτη και «θύμα» των καιρών μας.

Με προφάσεις που έχουν αλλάξει πλέον κεντρική ιδέα και ιδιότητα, η Euroleague μοιάζει απροστάτευτη μπροστά στο… φύσημα των καιρών μας και τις αμερικανικές σειρήνες.

Τα τελευταία χρόνια το κολλεγιακό μπάσκετ έχει αλλάξει άδρην προτεραιότητες και στάτους όπως εξήγησε ενδελεχώς ο Νίκος Χιτικούδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ole.gr πριν από μερικούς μήνες βρισκόμενος στην Αμερική.

Η κατακόρυφη εισροή χρημάτων έχουν διαφοροποιήσει τις προτεραιότητες των Πανεπιστημίων που λειτουργούν περισσότερο βάσει το βραχυπρόθεσμου οφέλους και λιγότερο του μακροπρόθεσμου.

Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο το NCAA χάνει την έννοια του σκαλοπατιού και γίνεται ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον με τεράστιες απαιτήσεις από πολύ νωρίς.

Παρόλα αυτά το οικονομικό δέλεαρ σε μια ηλικία που οι παίκτες απλά δεν βρίσκουν τέτοια συμβόλαια στην Ευρώπη και η «προετοιμασία» για τα επόμενα, αποτελούν καταλυτικοί παράγοντες για την αποδοχή της πρότασης.

Οι Αμερικανοί που έχουν αλλάξει το αφήγημα, έχουν απλώσει τα δίχτυα τους στην Ευρώπη για να βρουν όχι τα πρότζεκτ του αύριο αλλά τους (σχεδόν) έτοιμους παίκτες που θα τους κάνουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Ακόμα περισσότερο όταν δεν πρόκεται για 18χρονους και 19χρονους ρούκι αλλά για λίγο πιο… περπατημένους όπως ο Κουίν Έλις της Αρμάνι που ετοιμάζει βαλίτσες για τις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός νεαρός γκαρντ που έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στην ρούκι του σεζόν στη Euroleague, έχοντας ρόλο στην Αρμάνι.

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σε Media τις τελευταίες ημέρες και στο Gazzetta στην Ελλάδα, μεγάλα προγράμματα σπουδών έχουν ήδη προτείνει στον Έλις να πάρει τα ταλέντα του και να πάει στις ΗΠΑ, χρυσώνοντάς τον με συμβόλαιο που δεν θα μπορούσε να βρει πουθενά στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια σχεδον οκταπλασιάζοντας τον μισθό του.

Και με το πρόσχημα των σπουδών, αν και εφόσον ο παίκτης συνηγορήσει και συμφωνήσει σε αυτήν την προοπτική πιέζοντας μάλιστα προς αυτήν την κατέυθυνση, δεν μπορεί η ομάδα στην οποία ανήκει στην Ευρώπη να του το απογορεύσει. Καθώς νομικά δεν καλύπτεται μιας και δεν μπορεί να μπει κάποιος τέτοιος όρος στο συμβολαιό του, όπως υπάρχει με το NBA-out, ούτως ώστε να καρπωθεί κάτι και οικονομικά.

Κάπως έτσι οι σύλλογοι – ανήμποροι στο οτιδήποτε – αποδέχονται την μοίρα του, ποντάροντας στην εξέλιξη του παίκτη. Και στην μελλοντική του επιστροφή στην ομάδα που διατηρεί τα δικαιώματά του αφού το συμβόλαιό του είναι σαν να διακόπτεται και να αρχίζει και πάλι από την αρχή.

‘Οπως ισχύει δηλαδή και με την περίπτωση του Νεοκλή Αβδάλα και του Παναθηναϊκού. Ο Έλληνας κόμπο γκαρντ που αποφάσισε να κυνηγήσει το American dream του μέσω του κολλεγίου, ψάχνοντας την ιδανική συνθήκη και ευκαιρία για να διεισδύσει στο NBA, δεσμεύεται για άλλα δύο χρόνια με τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που επιστρέψει ή όταν συμβεί αυτό. Γι’ αυτό και το «τριφύλλι» τον δήλωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν και φαντάζει δύσκολο να συμμετάσχει σε αυτό με το NBA draft και τις αποφάσεις για εκείνον να πλησιάζουν.

Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ σε περίπτωση που ακούσει τις… σειρήνες της Αμερικής και κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να παίξει στο κολεγιακό πρωτάθλημα εκεί και να σπουδάσει.