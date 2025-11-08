Ο Αντρέας Ομπστ έδωσε στους φαν της «σπυριάρας» έναν ακόμα λόγο για να τον αγαπήσουν.

«Τα του καίσαρος των Καίσαρι» με μία βαθιά… υπόκλιση. Όταν το μπάσκετ αναγνωρίζει το μπάσκετ, το επιμύθιο είναι άξιο αναφοράς και πέρα έως πέρα γόνιμο, όπως συνέβη εν προκειμένω με τον Αντρέας Ομπστ.

Όσοι έχουν αποβάλει την ξενομανία και την στενομυαλιά όσον αφορά τον (πρωτ)αθλητισμό και τον παραλληλισμό του με οποιαδήποτε άλλη πτυχή της κοινωνίας, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να μην έχουν σε περίοπτη θέση έναν ωραίο τύπο με «φονικό» χέρι, που έστρεψε ξανά τα βλέμματα πάνω του. Ο Αντρέας Ομπστ είναι από αυτούς που λέμε… «έκαστος στο είδος του». Και όπου είδος; Το σουτ αφού αποτελεί έναν εκ των πιο αυθεντικών «χεράδων» που έχει βγάλει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Στο άκρως συμπαθητικό και φέτος ξεκίνημα της Μπάγερν Μονάχου με ρεκόρ 5-4, ο Γερμανός πρωταθλητής Ευρώπης, κόσμου και ούτω κάθ’ εξής, έχει τον δικό του ρόλο.

Αυτή τη βδομάδα και το πλαίσιο της 9ης στροφής της Ευρωλίγκας, δεν ήταν το πλήθος των μακρινών σουτ που ευστόχησε αφού τα 4 μπροστά στα περσινά, μοιάζουν λίγα. Αυτό όμως που «έσταξε» από το κέντρο σχεδόν στο Adidas Arena του Παρισίου πριν καλά καλά «ανάψουν οι μηχανές», ήταν όλα τα λεφτά.

Andreas Obst nails it from behind the arc, 11/06/2025 pic.twitter.com/ZTfX9sYgjr — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 6, 2025

Η αφορμή δόθηκε για τα συνηθισμένα – τέτοιου τύπου – ερωτήματα. Οι συγκρίσεις άλλωστε αποτελούν αγαπημένο σπορ των φαν της καλαθόσφαιρας. Είναι ο Αντρέας Ομπστ ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία της διοργάνωσης;

Από κάτω απάντησε ο ίδιος. Δίχως ίχνος βεντετισμού και περιαυτολογίας και ενώ αποτελεί δίχως αμφιβολία έναν εκ των μεγάλων υποψηφίων για τον άτυπο τίτλο, έσπευσε να «φωτογραφίσει» άλλον.

Η απάντηση ήταν «όχι» και τη συνόδεψε με ένα GIF του Τζέισι Κάρολ, πρώην σουτέρ περιωπής της Ρεάλ Μαδρίτης να ευστοχεί σε τρίποντο. Γεγονός που τον κάνει ακόμα πιο σπουδαίο.

Για την ιστορία, ο Αντρέας Ομπστ βρίσκεται στο Νο7 των παικτών με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, απ’ όταν εμφανίστηκε στη λίγκα τη σεζόν 2021-22 με 270 στο σύνολο. Από πάνω του υπάρχουν οι Μάρκους Χάουαρντ (324 αλλά με 876 προσπάθειες), Μάικ Τζέιμς, Σέιν Λάρκιν, Μάριο Χεζόνια, Σκότι Γουίλμπεκιν και Αϊζέια Κάνααν. Από όλους αυτούς όμως, ο Ομπστ έχει το καλύτερο ποσοστό με 41%.

Ανεξαρτήτως αριθμού εύστοχων τριπόντων βέβαια, ο Άλεκ Πίτερς είναι ο πρώτος εν ενεργεία με 46,7% ενώ ο Τζέισι Κάρολ τελείωσε την καριέρα του στο θεσμό με 437 εύστοχα μακρινά σουτ σε 274 παιχνίδια.