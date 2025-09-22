Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του και συγκινεί.

«Αχ να ‘ξερες τι δύναμη, μου δίνει η δυναμή σου», ερμήνευσε πριν από μερικά χρόνια η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και το σθένος με το οποίο αντιμετωπίζει ο Ακίλε Πολονάρα τα «σκούρα» που τον βρήκαν, μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα παρακίνησης για όλους όσους «τραβούν» τις δικές τους δυσκολίες.

Ο Ιταλός φόργουορντ μπρος στην μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, δεν το βάζει κάτι. Κάθε άλλο. Προτιμά να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτό έκανε λίγες ώρες πριν περάσει ξανά, για μία ακόμα φορά τους τελευταίους μήνες, την πόρτα του χειρουργείου.

O Ακίλε Πολονάρα πέρασε τα τελευταία χρόνια της μπασκετικής του καριέρας στην Μπολόνια και τη Βίρτους. Εκεί είθε να «παλέψει» για να ανταποκριθεί στο πιο δύσκολο και σημαντικό εμπόδιο έχει βρεθεί στο δρόμο του.

Ο Ιταλός που είναι μεγάλη ΨΥΧΑΡΑ, αφού απελευθερώθηκε από το «στενό πρέσινγκ» του καρκίνου στους όρχεις το 2023, καλείται να κάνει το ίδιο και με τη μυελογενή λευχαιμία. Είναι μαχητής όμως και θα τα δώσει όλα.

A message from @ilpupazzo33 to everyone🫶



Can’t wait to see you back on the court! https://t.co/0LXkrk6l5E pic.twitter.com/n9M1FQDCCv — EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2025

Ο Ακίλε Πολονάρα που έχει τη στήριξη σύσσωμου του μπασκετικού και όχι μόνο πλανήτη, έστειλε το δικό του μήνυμα από το νοσοκομείο πριν μπει στο χειρουργείο, με φωνή στιβαρή. Χειρουργείο στο οποίο θα υπεβληθή (μεταμόσχευση) την 24η του Σεπτέμβρη αφού βρέθηκε κατά συμβατός δότης σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.

«Γεια σας, παιδιά! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε! Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ! Τα λέμε σύντομα στο παρκέ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!», είπε. Μερικές ώρες πριν, πρώην συμπαίκτες και προπονητές του καθώς και ομάδες/σύλλογοι της Euroleague, έστειλαν και δημοσίως τη συμπόνια τους. Όλοι στο πλευρό του. Μία ευχή για ταχεία ανάρρωση.

Ο Πολονάρα πάντως δεν βλέπει την ώρα να γυρίσει στα παρκέ και να φορέσει τη φανέλα της Σάσαρι που προχώρησε στην απόκτηση του 34χρονου πριν από λίγο καιρό σε μία πολύ όμορφη κίνηση.