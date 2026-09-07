O Τόμας Γουοκάπ «έκλεισε» στην Dubai BC, σε μία συμφωνία που το οικονομικό κομμάτι δεν ήταν ο προτεύον παράγοντας.

Το «σήριαλ» της υπόθεσης του Τόμας Γουόκαπ έφτασε στο φινάλε του. Ο Τεξανός γκαρντ είπε «αντίο» στον Ολυμπιακό, καθώς δέχτηκε μία πάρα πολύ δελεαστική πρόταση από την Dubai BC.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «έριξε» στο τραπέζι 2.600.000 δολάρια και άκουσε το «ναι» από τους Πειραιώτες.

Από την αρχή του καλοκαιριού, ο 34χρονος γκαρντ είχε κάνει ξεκάθαρο το γεγονός πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, μακριά από την Ελλάδα.

Thomas Walkup will continue his career with @dubaibasket , following an agreement reached between the two clubs.



We would like to thank @twalkup23 for his contribution to Olympiacos and wish him every success in the next chapter of his career.



💻 https://t.co/YeynYCFPDv… pic.twitter.com/Hom5pBF3lF — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 7, 2026

Μάλιστα, η περίπτωσή του είχε μεταβεί στο ΒΑΤ, αφού είχε καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ενώ ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στις πρώτες προπονήσεις του Ολυμπιακού.

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε ότι το καλύτερο θα ήταν οι δύο πλευρές να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Και έτσι έγινε, με τον Τόμας Γουόκαπ να υπογράφει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στην Dubai BC.

Σύμφωνα με αρκετά δημοσίευμα του εξωτερικού το συμβόλαιό του θα έχει συνολική αξία 9.600.000 δολάρια, σε βάθος τριετίας.

Ένα πολύ μεγάλο ποσό, που ωστόσο, δεν ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας, ώστε ο Τεξανός γκαρντ να συνομιλήσει με την ομάδα της Ασίας.

Το «κλειδί» στη συμφωνία του Γουόκαπ με την Dubai BC

To Ole.gr έχει το ρεπορτάζ το οποίο αναφέρει, ότι ο Τόμας Γουοκάπ επιθυμούσε να έχει ένα «κλειστό» διετές συμβόλαιο, έπειτα από το καλοκαίρι του 2027.

Παρ’ όλα αυτά, δεν φαινόταν πως ο Ολυμπιακός επιθυμούσε κάτι παρόμοιο, καθώς θα αναζητούσε μία ανανέωση συνεργασίας, για έναν χρόνο.

Γεγονός που έκανε τον πρώην αθλητή του να κάνει δεύτερες σκέψεις. Η Dubai BC τού έδωσε την ασφάλεια ότι για τα επόμενα τρία χρόνια θα έχει ένα «κλειστό» συμβόλαιο.

Επομένως, θα καρπωθεί όλα τα χρήματα, μέχρι και τη λήξη του. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τεξανός γκαρντ θα ήταν αναγκασμένος να δώσει και ένα μεγάλο ποσό για την εφορία.

Γι’ αυτό και όταν άκουσε την προσφορά της Dubai BC ήταν αρκετά «ψημένος», ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή του.