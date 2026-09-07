Ο Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει επισήμως την καριέρα του στην Dubai BC. Ποιο είναι το ποσό που θα μπει στα ταμεία του Ολυμπιακού;

Ο Ολυμπιακός και ο Τόμας Γουόκαπ συνεχίζουν σε χωριστούς δρόμους, αφού όπως γνωστοποίησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, έκαναν αποδεκτή την τελευταία πρόταση της Dubai BC.

Μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας, κατακτώντας τα πάντα, ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί οριστικά από το Λιμάνι, δίνοντας ένα τέλος στο σίριαλ που είχε δημιουργηθεί το φετινό καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.

Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ηταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.

Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague».

Thomas Walkup will continue his career with @dubaibasket , following an agreement reached between the two clubs.



We would like to thank @twalkup23 for his contribution to Olympiacos and wish him every success in the next chapter of his career.



💻 https://t.co/YeynYCFPDv… pic.twitter.com/Hom5pBF3lF — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 7, 2026

Το ποσό που θα λάβει ο Ολυμπιακός

Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του ο Ολυμπιακός, αφού για να προχωρήσει η συγκεκριμένη μετακίνηση ήταν απαραίτητο να δώσει τη συγκατάθεσή του, από την στιγμή που ο 33χρονος γκαρντ δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες του Betarades.gr και του Μιχάλη Στεφάνου, οι Πειραιώτες έκαναν αποδεκτή την πρόταση της Dubai BC, που έφτασε στα 2.600.000 δολάρια.

Σε αυτό το χρηματικό αντίτιμο βρέθηκε η «χρυσή τομή» και έτσι, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.