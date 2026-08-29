Τι ισχύει στο πλαίσιο κανονισμών της Euroleague ως προς την υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ και που στηρίζεται η πειθαρχική διαδικασία της διοργανώτριας αρχής που άνοιξε;

Το σήριαλ Τόμας Ουόκαπ συνεχίζεται με τον παίκτη να έχει καταγγείλει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό θέλοντας να «κερδίσει» την ελευθέρας του και τους Πειραιώτες να κρατούν πλέον σκληρή στάση απέναντί του.

Την ίδια ώρα που ο Τεξανός γκαρντ συνεχίζει να προπονείται ατομικά στις ΗΠΑ ενόσω η ομάδα του έχει ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία για την υπεράσπιση των κεκτημένων της, η υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ έχει απασχολείσαι έντονα το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όχι μονάχα ως προς το αγωνιστικό σκέλος – όπου συνεχίζει να προτείνεται σε ομάδες όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Στεφάνου στους Floor Generals, νέα εκπομπή του καναλιού Betarades στο Υoutube – για το που θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν. Αλλά και σε θεσμικό πλαίσιο αφού η περίπτωσή του και η εκδίκαση αυτής, αναμένεται να δημιουργήσει δεδικασμένο. Και παράδειγμα λήψης αντίστοιχων αποφάσεων.

Από πλευράς της η Euroleague που ενημερώθηκε σχετικά και επισήμως από τον Ολυμπιακό στην καταγγελία που έκανε προς την Ντουμπάι BC για παράνομη προσέγγιση, δεν μένει αμέτοχη. Ακριβώς επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό και αναμένεται να φέρει εξελίξεις, πέρα από την ισχυροποίηση των κανονισμών, άνοιξε τις τελευταίες ώρες πειθαρχική διαδικασία όπως ήταν αναμενόμενο. Ούτως ώστε να κρίνει κατά πόσον όντως η προσέγγιση από πλευράς της ομάδας του Εμιράτου ήταν εκτός κανονισμών. Και σημασία έχει σε αυτό το σημείο το σκεπτικό της, βάσει τουλάχιστον των κανόνων που υπάρχουν.

Τι αναφέρουν λοιπόν αυτοί; Αφενός πως βάσει της Συμφωνίας στο πλαίσιο της EFA, της επίσημης δηλαδή συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπογράφεται ανάμεσα στη Euroleague και την Ένωση Παικτών, ούτε οι παίκτες αλλά ούτε και οι ατζέντηδές τους μπορούν να δοιαπραγματευτούν με κάποια άλλη όμάδα ενώ βρίσκονται σε συμβόλαιο εκτός κι αν πρώτα λάβουν εξουσιοδότηση για να συμβεί αυτό, από την ομάδα στην οποία ανήκουν. Γεγονός που δεν συνέβη.

Παρομοιώς και σε συνέχεια των προαναφερθέντων, απαγορεύεται αυστηρά να διαπραγματευτούν με συμβεβλημένο παίκτη πέρα από την γραπτή συγκατάθεση και 60 ημέρες πριν το τέλος του εκάστοτε συμβολαίου. Δηλαδή στην περίπτωση του Ουόκαπ, η 30η του Ιουνίου 2027 αφού η οψιόν «χωρισμού» άνηκε μόνο στην ομάδα και φυσικά δεν έγινε χρήση της.

Αυτό είναί το θεσμοθετημένο πλαίσιο στο οποίο «πάτησε» και ο Ολυμπιακός για να καταγγείλει την Ντουμπάι BC, η οποία βέβαια… νίπτει τας χείρας της, κρατώντας αποστάσεις.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η απόφαση του BAT και της διοργανώτριας αρχής το προσεχές διάστημα, με λιγότερο από έναν μήνα να απομένει πλέον για το τζάμπολ της νέας περιόδου.