Απαιτείται… αγιασμός άμεσα στον Παναθηναϊκό που μετά τον Κέντρικ Ναν, έχασε και τον Χέις-Ντέιβις με τραυματισμό πριν καν ξεκινήσει η σεζόν.

Δεν μπήκε καλά ο Σεπτέμβρης, μήνας της επιστροφής στην κανονικότητα, για τον Παναθηναϊκό και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Καθόλου καλά αν αναλογιστεί κανείς τα δυσάρεστα για τους «πράσινους» μαντάτα που προέκυψαν από την προπόνηση της Τρίτης (1/9).

Ο Αμερικανός φόργουορντ των πρασίνων και MVP του περασμένου Final Four στο Αμπού Ντάμπι, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, τραυματίστηκε αποχώρησε από την προπόνηση με πόνους και τραυματισμό στο αριστερό χέρι.

Αμέσως μετέβη στο κοντινό νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Και αυτές έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου. Λόγω αυτού, του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας ώστε να μείνει σταθερός ο καρπός του και να θρέψει γρηγορότερα.

Πρόκεται για έναν ύπουλο τραυματισμό που χρίζει υπομονής. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις αναμένεται να μείνει εκτός δράσεις για περίπου έξι εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει πως θα χάσει το πρώτο κομμάτι των επίσημων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού.

Αυτό ισοδυναμεί με αποχή από τα πρώτα ματς του «τριφυλλιού» στην Ευρωλίγκα (Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρ, Παρτιζάν), βάσει αντίστοιχων περιπτώσεων τραυματισμού, με την επιστροφή του – αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα για προβλέψεις – αν όλα κυλήσουν ομαλά, να αναμένεται είτε στο ματς της 6ης στροφής με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ (16/10). Είτε την επόμενη αγωνιστική και πάλι στην Αθήνα με τη Μπασκόνια (22/10).

Παρά την ατυχία που βρήκε ξανά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει χάσει και τον Κέντρικ Ναν με τραυματισμό και αναμένεται να γυρίσει στην δράση περίπου όταν και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, στο πράσινο στρατόπεδο δεν σκέφτονται το ενδεχόμενο απόκτησης παίκτη σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι συνεργάτες του εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται να «μπουκώσει» ποσοτικά ακόμα περισσότερο το ρόστερ στις θέσεις των φόργουορντ, διαθέτωντας τα πρόσωπα για να καλύψει το κενό του Χέις-Ντέιβις για το διάστημα αυτό. Αν το χρονικό διάστημα απουσίας ήταν μεγαλύτερο, ίσως γινόταν κουβέντα για περαιτέρω ενίσχυση παρόλα αυτά η προοπτική αυτή δεν υπάρχει στον πράσινο ορίζοντα.