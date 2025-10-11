Ποιός θα στοιχημάτιζε πριν το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στη Euroleague, πως η Ζαλγκίρις θα σέρνει μόνη τον… χορό, πριν την «Ανατολή» της δεύτερης διπλής εβδομάδας αυτής;

Εκεί που το μπάσκετ δεν αποτελεί απλώς άθλημα αλλά λειτούργημα, μυσταγωγική παράσταση στην οποία συρρέουν κατά χιλιάδες οι πιστοί και με το τραγούδι τους, στο πανέμορφο γήπεδό τους, σπρώχνουν τους παίκτες της Ζαλγκίρις στην επιτυχία. Αυτό συμβαίνει στο Κάουνας που ζει και αναπνέι για την «πορτοκαλί θεά».

Η 3η αγωνιστική της κορυφαίας τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, έφερε τους «αιώνιους» πριν την μεταξύ τους εγχώρια κόντρα σε θετικό πρόσημο. Μετά το πέρας αυτής ωστόσο, η ομάδα που μπορεί να καυχιέται περισσότερο από κάθε άλλη για την εκκίνησή της, χτίζεται και προπονείται στη Βόρεια Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Βαλτική.

Εν τη απουσία των ρωσικών ομάδων, η Ζαλγκίρις και το γήπεδό της, αποτελούν την πιο… ορεινό προορισμό για κάθε μία από τις υπόλοιπες 19 ομάδες. Εκεί όπου το κρύο μετατρέπεται σε «θαλπωρή» για το καμάρι της πόλης.

Η αγαπητή στο φιλοθεάμον κοινό Ζαλγκίρις έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στη σεζόν 2025-26, ούσα η μόνη αήττητη μετά την συμπλήρωση και της δεύτερης αγωνιστικής εβδομάδας (3 αγώνες). Απίστευτο για αρκετούς κι όμως αληθινό;

Θα έπρεπε όμως ένα τέτοιο ξεκίνημα να προκαλεί εντύπωση; Βάσει προγράμματος θα έλεγε κανείς πως ναι αφού η παρέα του Σιλβέν Φρανσίσκο, του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και του Μόουζες Ράιτ έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τις φιναλίστ του περσινού τελικού της Euroleague, τις οποίες και υπέταξε. Την Μονακό μάλιστα του Βασίλη Σπανούλη στο «σπίτι» της (84-89) ενώ ούτε η Μπάγερν στο Μόναχο, γλύτωσε από τα δικά της… δόντια.

Η Ζαλγκίρις του μαθητή του Σάρας, Τόμας Μασιούλις, πέρασε σαν… σίφουνας από την έδρα της Μπάγερν που έστησε πέρυσι αρκετά «μπλόκα» εκεί, διαλύοντάς την με 98-70. Αποτέλεσμα επισφράγιση της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Οι Λιθουανοί πετούν… φωτιές στην επίθεσή τους με 90 πόντους κατά μέσο όρο. Δύο εκτός έδρας επικίνδυνες αποστολές και ισάριθμες νίκες για τη Ζάλγκιρις που βρέθηκε ξανά στο ίδιο έργο θεατής.

Ο διάχυτος ενθουσιασμός με τον οποίο αρχίζει κάθε νέα σεζόν στο Κάουνας, όπου έχουν πατημένο το reset, σε συνδυασμό με την νωρίτερη εκκίνηση εντός των τειχών (η Ζαλγκίρις ετοιμάζεται για την 5η αγωνιστική στο λιθουανικό πρωτάθλημα) άρα και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια των παικτών της Ζαλγκίρις, την έχουν φέρει μόνη στην κορυφή. Να κοιτάζει αφ’ υψηλού τους υπόλποιπους και τους ανθρώπους της να φωνάζουν… λήχτο στους αρμόδιους.

Αν ολοκληρωνόταν σήμερα η σεζόν 2025-26, θα ήταν πρωταθλήτρια. Όπως θα είχε συμβεί και την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην αρχή, μιας και η Ζαλγκίρις ήταν η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ (5-1) για τον μήνα Οκτώβρη. Με τον Τρινκιέρι τότε στον πάγκο είχε μπει φουριόζα, όπως και φέτος πριν σιγά σιγά πάρει την… κάτω βόλτα και «γκρεμίσει» ό,τι έχτιζε.

Η συνέπεια και η διάρκεια είναι τα χαρακτηριστικά που λείπουν στη Ζαλγκίρις των πολλών σκαμπανεβασμάτων. Πρόπερσι είχε ακολουθήσει το αντίθερο δρομολόγιο, αρχίζοντας κάκιστα τη σεζόν. Το αρχικό 5-11 με τον Μακσβίτις στον πάγκο, έδωσε τη θέση του στην εντυπωσιακή αντεπίθεση του β΄ γύρου που όμως δεν αρκούσε για να δει ξανά playoffs.

Ο ακόμα πιο σημαντικός ίσως παράγοντας πίσω από αυτό το 3-0 που μένει να φανεί πόσο θα διατηρηθεί σε θετικό πρόσημο, είναι οικονονικής φύσης. Οι Λιθουανοί έσπασαν τα ταμεία τους φέτος, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία τους ανέβασαν το μπάτζετ τους πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ, θέλοντας να ακολουθήσουν το γνώρισμα των καιρών.

Η Ζαλγκίρις κράτησε παίκτες κορμού, «έδεσε» τον Φρανσίσκο δίνοντάς του τα κλειδιά εξ’ ολοκλήρου και μοίρασε χρήμα σε παίκτες όπως ο Γουίλιαμς-Γκος για να τους δελεάσει, κάνοντας ακόμα πιο ελκυστικό το πακέτο του Κάουνας. Μπασκετομάνα, μακριά από την «τρέλα» των Βαλκανίων, γήπεδο απόλαυση, στόχοι που επαναπροσδιορίζονται μέσα στη σεζόν. Τι άλλο θέλει κανείς για να «λάμψει», αν όντως ξεχωρίζει;

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός πως αρκετοί, ανάμεσα σε αυτούς και ο Κίναν Έβανς, βρήκαν στη Ζαλγκίρις τις ιδανικές συνθήκες για να κάνουν τη διαφορά, αναγκάζοντας κόσμο και κοσμάκη να ασχοληθεί μετά μαζί τους.