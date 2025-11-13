Ο Εργκίν Αταμάν ευχαρίστησε τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ, ενώ ανέφερε και την προειδοποίηση στους παίκτες του, πριν το ματς με τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με 2/2 νίκες, σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Μετά τη νίκη επί της Παρί, οι «πράσινοι» επικράτησαν και της Ρεάλ Μαδρίτης με 87-77 (13/11), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής και έτσι, υποχρέωσαν τους Μαδριλένους στην πρώτη τους εντός έδρας ήττα, στη φετινή διοργάνωση.

Κάπως έτσι, το «τριφύλλι» ανέβηκε στο 7-4, ενώ έριξε την ομάδα του Σκαριόλο στο 5-6.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ σε εκπληκτική βραδιά ήταν και ο Κώστας Σλούκας, με 15 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, αλλά και ο Κένεθ Φαρίντ (16π, 8ρ.), ο οποίος συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στη γαλλική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν ευχαρίστησε τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του έμπειρου σέντερ, ενώ στις δηλώσεις του στο flash Interview, μετά το ματς, τόνισε πως είχε προειδοποιήσει τους παίκτες του, πως το ματς με τη Ρεάλ δεν θα είχε καμία σχέση με εκείνο απέναντι στην Παρί.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Πριν το παιχνίδι είπα στους παίκτες μου ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η Παρί παίζει γρήγορα, η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα, με άλλη ποιότητα, με πολύ καλούς παίκτες που έχουν ισορροπία τόσο στην περιφέρεια όσο και χαμηλά. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα.

Στην επίθεση είχαμε 17 ασίστ για 4 λάθη. Το να καταφέρουμε κάτι τέτοιο με μια ομάδα όπως η Ρεάλ είναι καταπληκτικό. Είχαμε και πάλι τον Φαρίντ που έπαιξε καταπληκτικά και στις δύο ρακέτες. Πήραμε δύο νίκες που μας απέδειξαν ποιό είναι πραγματικά το επίπεδό μας.

Πρώτα από όλα θεωρώ ότι το διοικητικό κομμάτι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα, έκαναν σπουδαία δουλειά που κατάφεραν να φέρουν εδώ τον Φαρίντ. Όσα μας χάσαμε παίζαμε ουσιαστικά χωρίς σέντερ, κάτι πολύ δύσκολο.

Με τον Φαρίντ βρήκαμε ισορροπία. Το κλειδί για την πνευματική και αγωνιστική αλλαγή, που παρουσιαστήκαμε πολύ καλοί και κερδίσαμε δύο δύσκολες ομάδες, οφείλεται και σε αυτό».