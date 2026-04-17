Ο ετοιμοπόλεμος Κέντρικ Ναν κυνηγάει και μία προσωπική διάκριση για την οποία όμως καλείται να υπερβάλει εαυτόν.

Έφτασε κιόλας Απρίλης και ο «μαραθώνιος» της Euroleague πνέει τα λοίσθια με τον Παναθηναϊκό να… καίγεται για το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα που πέρυσι του «έβγαλε το λάδι» για να ταξιδέψει στο Αμπού Ντάμπι, παίζοντας για το back-to-back. Και τον Κέντρικ Ναν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Βεβαίως η Εφές δεν έχει καμία σχέση με το σκήροτράχηλο σύνολο που φορμαρίστηκε πέρυσι στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και έβαλε ζόρια στον Παναθηναϊκό στα playoffs.

Από το αποτέλεσμα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Εφές – και τα γεγονότα σε δύο ακόμα γήπεδα της Ευρώπης – θα βγει η θέση των πρασίνων στην τελική κατάταξη και θα σκιαγραφηθεί το μονοπάτι μέχρι το Final Four στο σπίτι του.

Πέρα όμως από το συλλογικό σημαντικό διακίβευμα, υπάρχει και ατομικό κίνητρο. Ο ταλαιπωρημένος Κέντρικ Ναν με τις ενοχλήσεις στη μέση, δεν θα έχανε τον «τελευταίο ασπασμό» της Regular Season για έναν ακόμα λόγο. Να παλέψει για το back-to-back βραβείο «Αλφόνσο Φορντ». Δηλαδή αυτό του πρώτου… βιολιού της κανονικής διάρκειας.

Για να συμβεί αυτό, ο Κέντρικ Ναν πρέπει να σκοράρει 33 πόντους, ούτως ώστε να περάσει στον μέσο όρο τον Σάσα Βεζένκοφ των 19,44 πόντων ανά ματς. Αφού το κριτήριο είναι οι συνολικοί πόντοι διαιρεμένοι με τα παιχνίδια που έχει δώσει ο κάθε παίκτης σε αυτόν τον «μαραθώνιο».

Στον 31ο αγώνα του στην κανονική διάρκεια, είναι στο χέρι του Κέντρικ Ναν – και των συμπαικτών αλλά εν μέρει και της Εφές – η πρωτιά για δεύτερη σερί χρονιά. Πώς; Αν και εφόσον φτάσει τους 603 πόντους μίνιμουμ.

Βέβαια για να συμβεί αυτό πρέπει να υπερβάλει εαυτόν και κάθε προηγούμενης κορυφαίας επίδοσης καθώς το career high του χαρισματικού Αμερικανού σκόρερ στη Euroleague – για την ώρα τουλάχιστον – είναι οι 32 πόντοι που έβαλε προσφάτως στο ΣΕΦ. Άρα πρέπει να κάνει ρεκόρ.

Στην ίδια συζήτηση βρίσκεται και ο rising star της περιόδου 2024-25 Ναντίρ Ιφί που συνέχισε να «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα της Παρό καλάθια.