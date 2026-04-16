Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα του Κέντρικ Ναν, αλλά και στη συμμετοχή του στο επερχόμενο ματς με την Εφές.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κέντρικ Ναν να ακολουθεί θεραπεία στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν από την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο τεχνικός του «τριφυλλιού», ο Αμερικανός γκαρντ τού είπε πως θα είναι απόλυτα έτοιμος αύριο το πρωί.

«Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση. Ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος για αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε:

«Θα παίξουμε το τελευταίο ματς της regular season. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα άλλα ματς. Στόχος να παίξουμε καλό μπάσκετ και να φτάσουμε στη νίκη. Είναι εκτός playoffs η Εφές, αλλά νίκησαν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Για εμάς δεν είναι ώρα να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να παίξουμε καλό μπάσκετ.Όπως με την Μπαρτσελόνα. Συμπαγής άμυνα και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα. Η Βαλένθια έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να παίξεις απέναντί τους. Να το ξεχάσουμε και να θυμηθούμε πώς παίξαμε με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα».

Για το αν θα είναι πάνοπλος ο Παναθηναϊκός: «Το ελπίζω, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν μερικές φορές την ημέρα του ματς , οι γιατροί, ή οι παίκτες είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν επειδή ήταν άρρωστοι ή τραυματίες. Κάναμε μερικές συναντήσεις, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, είναι ώρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε σπουδαία ομάδα, πρέπει να εστιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν έχει σημασία αν τερματίσεις στα playoffs ή στα play-in, πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως Παναθηναϊκός και με όλο τον κόσμο που έχει σπουδαία συμβολή. Αυτό θα είναι το κλειδί για να φτάσουμε στους στόχους μας».