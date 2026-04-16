Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας και έτσι, για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τρίτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατέκτησε την πρώτη θέση της Euroleague στην κανονική διάρκεια.

Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα επερχόμενα playoffs, αλλά και για τη φιλοσοφία της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να κοιτά κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να παραμείνει πιστή στην ταυτότητά της.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Αισθάνομαι εξαιρετικά. Είναι μια διαδικάσία πολλών μηνών, δύσκολων και μεγάλων στιγμών. Η ομάδα μας δείχνει σταθερότητα. Τα τελευταία τρία χρόνια ήμασταν πρώτοι. Δεν μιλάω για εμένα, αλλά για την τεχνογνωσία που έχει αυτός ο σύλλογος. Είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους μας, οι οποίοι μας στήριξαν παντού όπου και αν παίξαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.

Πως μπορεί να γίνει αυτό πράξη στα Playoffs. Έχουμε τον Τάιλερ, έχουμε τον Φουρνιέ, έχουμε και άλλους παίκτες οι οποίοι υποστηρίζουν τους σκόρερ μας, έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, έχουμε τον Μόντε Μόρις εκτός, τον Νιλικίνα εκτός, το ρόστερ μας είναι εξαιρετικό και γεμάτο όλα είναι θέμα χημείας. Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει την EuroLeague. Εμείς πρέπει να μείνουμε στη φιλοσοφία μας, ένα παιχνίδι τη φορά και να προετοιμάσουμε τα παιχνίδια που θα έρθουν».