Η απομάκρυνση του Βασίλη Σπανούλη από το Μονακό, έφερε τη λίστα αλλαγής προπονητών της Euroleague στα όριά της.

Ο… ίσιος και φιλόδοξος γιαλός στο Μονακό, «στράβωσε» για τα καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Η απαγόρευση μεταγραφών (ban), έφερε ποσοτικό έλειμμα, οικονομικές δυσκολίες, εκνευρισμό, επεισόδια και μία κατάσταση που ξεπέρασε τα όρια. Και ως γνωστόν ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος που θέλει να έχει την μπάλα στα δικά του χέρια. Να αποφασίσει ο ίδιος.

Οι συνθήκες όμως στο Πριγκιπάτο ξεπερνούσαν τον ίδιο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν ήθελε – και δικαίως αφού μπορεί να αποτελεί ‘θρύλος’ για το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά είναι φρέσκος ακόμα στην προπονητική – την αποτυχία για την οποία κιόλας δεν ευθυνόταν.

Και κάπως έτσι οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών επιβεβαιώθηκαν. Οι δρόμοι των Μονακό και V-Span χώρισαν επίσημα το μεσημέρι της Πέμπτης (11/3) λίγες ώρες πριν η «Roca» υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να απομακρύνονται χωρίς… δράματα.

Αν και δεν πρόκειται για απόλυση – ως συνήθως συμβαίνει στους πάγκους που αποτελούν ηλεκρικές καρέκλες στην Ευρωλίγκα – αλλά για παραίτηση (κοινεί συναινέσει αναγράφεται στην επίσημη ανακοίνωση αποδέσμευσης της ομάδας), το διαζύγιο Σπανούλη και Μονακό καταγράφεται ως μία ακόμα αλλαγή προπονητή. Την έβδομη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την αλλαγή σκυτάλης σε Ερυθρό Αστέρα (Σφαιρόπουλος ➡️ Σάσα Ομπράντοβιτς), Μπαρτσελόνα (Πεναρόγια ➡️ Πασκουάλ), Αρμάνι Μιλάνο (Μεσίνα ➡️ Ποέτα), Εφές (Κοκόσκοφ ➡️ Λάσο), Παρτιζάν (Ζέλικο Ομπράντοβιτς ➡️ Πεναρόγια), Μπάγερν Μονάχου (Χέρμπερτ ➡️ Πέσιτς), ήρθε η σειρά του Σπανούλη και της Μονακό.

Στην φετινή παράννοια του «φύγε εσύ, έλα εσύ», που προσεγγίζει το 50% των ομάδων. Ο αριθμός ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών κατά τη διάρκεια της σεζόν, συναντάται τη σεζόν 2018-19, με δεκαέξι ομάδες στο φορμάτ και 8 συνολικά απολύσεις (επί δύο στην Γκραν Κανάρια).

Μένει να δούμε κατά πόσον αυτό το νούμερο θα σπάσει, οδεύοντας στην τελική ευθεία της σεζόν.