Και από το… πουθενά «σοκ» για τον Παναθηναϊκό. Ο Κέντρικ Ναν τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ και οι εξετάσεις του δεν ήταν ενθαρρυντικές.
Πιο συγκεκριμένα, έδειξαν ρήξη έσω μηνίσκου, και ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε απευθείας στο χειρουργείο, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημά του.
Πλέον, ο 31χρονος θα αρχίσει τον «δρόμο» της αποκατάστασης, όπου θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες.
Σε ένα χρονικό διάστημα που η σεζόν ξεκινάει, αλλά ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους πρώτους του αγώνες, χωρίς έναν από τους «σούπερστάρ» του.
Τι «σημαίνει» ο τραυματισμός, για τα ματς που θα παρακολουθήσει, χωρίς να είναι στο παρκέ;
Στο σενάριο που θα μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες θα «χάσει» σίγουρα το Super Cup Ελλάδας (26-27/09). Από τις εγχώριες διοργανώσεις -πιθανότατα- κανένα άλλο παιχνίδι, αφού έτσι και αλλιώς έχει ποινή δύο αγωνιστικών.
Η Euroleague θα είναι και ο θεσμός που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να «ζήσει» περισσότερο χωρίς εκείνον.
Ο Κέντρικ Ναν θα χάσει όπως όλα δείχνουν τα ματς με Παρί (24/09) και Βιλερμπάν (30/09) και θα στοχεύσει στους αγώνες με Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10), και Φενέρμπαχτσε (08/10 επίσης στο ΟΑΚΑ).
Στο σενάριο των οκτώ εβδομάδων και της επιστροφής του στα τέλη Οκτωβρίου, ο Αμερικανός γκαρντ ενδέχεται να χάσει και τις αναμετρήσεις με Παρτίζαν (13/10) και Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10).