Άσχημα μαντάτα από το πουθενά για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός δράσης, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Και από το… πουθενά «σοκ» για τον Παναθηναϊκό. Ο Κέντρικ Ναν τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ και οι εξετάσεις του δεν ήταν ενθαρρυντικές.

Πιο συγκεκριμένα, έδειξαν ρήξη έσω μηνίσκου, και ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε απευθείας στο χειρουργείο, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

GET WELL SOON, KENDRICK 💚



Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής.



Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία… pic.twitter.com/kV67aM2tfK — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 19, 2026

Πλέον, ο 31χρονος θα αρχίσει τον «δρόμο» της αποκατάστασης, όπου θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες.

Σε ένα χρονικό διάστημα που η σεζόν ξεκινάει, αλλά ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους πρώτους του αγώνες, χωρίς έναν από τους «σούπερστάρ» του.

Τι «σημαίνει» ο τραυματισμός, για τα ματς που θα παρακολουθήσει, χωρίς να είναι στο παρκέ;

Kendrick Nunn underwent successful surgery for a right medial meniscus tear ✊



More details: https://t.co/CQEyIiiLZI pic.twitter.com/Kym9iNPYhK — BasketNews (@BasketNews_com) August 19, 2026

Στο σενάριο που θα μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες θα «χάσει» σίγουρα το Super Cup Ελλάδας (26-27/09). Από τις εγχώριες διοργανώσεις -πιθανότατα- κανένα άλλο παιχνίδι, αφού έτσι και αλλιώς έχει ποινή δύο αγωνιστικών.

Η Euroleague θα είναι και ο θεσμός που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να «ζήσει» περισσότερο χωρίς εκείνον.

Kendrick Nunn is set to miss several weeks after undergoing knee surgery.



More on BasketNewshttps://t.co/IbmKI0cHuv — Donatas Urbonas (@Urbodo) August 19, 2026

Ο Κέντρικ Ναν θα χάσει όπως όλα δείχνουν τα ματς με Παρί (24/09) και Βιλερμπάν (30/09) και θα στοχεύσει στους αγώνες με Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10), και Φενέρμπαχτσε (08/10 επίσης στο ΟΑΚΑ).

Στο σενάριο των οκτώ εβδομάδων και της επιστροφής του στα τέλη Οκτωβρίου, ο Αμερικανός γκαρντ ενδέχεται να χάσει και τις αναμετρήσεις με Παρτίζαν (13/10) και Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10).