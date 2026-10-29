Τα ευχάριστα νέα δεν ήρθαν στον Ολυμπιακό την Τετάρτη (28/10) μόνο από την Κωνσταντινούπολη αλλά και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Στεφάνου

Παρά τις ενδείξεις και τα εμπόδια που ξεπρόβαλαν τις τελευταίες ώρες, το αγωνιστικό τμήμα του Ολυμπιακού και οι εξετάσεις του Μιλουτίνοφ την Τετάρτη (28/10), έδωσαν ευχάριστες και πολύ ικανοποιητικές απαντήσεις εντός και εκτός παρκέ.

Οι Πειραιώτες χτύπησαν τη Μπεσίκτας στην αχίλλειο πτέρνα της (αμυντικό PnR), έβγαλαν άσους από το μανίκι τους και επέστρεψαν από την αγαπημένη τους Πόλη με ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Ο Ολυμπιακός συνάντησε τη Μπεσίκτας σε επίπεδο Euroleague μετά από 13 χρόνια και παρότι δεν είχε αρκετούς πρωτοκλασσάτους παίκτες του στην περιφέρεια (Φουρνιέ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ) και τον Μιλουτίνοφ, στάθηκε όρθιος γιατί διάβασε πολύ καλά τις ανάγκες του αγώνα.

Ευχάριστη εξέλιξη που ήρθε σε συνέχεια των θετικών που προέκυψαν από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος γίγαντας τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τρίτης (27/10) στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και σήμανε συναγερμός στον οργανισμό των «ερυθρολεύκων» που φοβήθηκαν ακόμα και για τα χειρότερα (σπάσιμο). Άλλωστε το έχουν δει ξανά το έργο με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στο δάχτυλο του ποδιού τους, τραυματισμός που συνέβη στο ΟΑΚΑ ακούσια από τον Παπανικολάου και τον κράτησε εκτός για αρκετές εβδομάδες.

Ευτυχώς όμως για τον Ολυμπιακό, όπως μετέφερε ο Μιχάλης Στεφάνου στην εκπομπή Floor Generals στο κανάλι του Betarades.gr στο YT, τα χειρότερα τα γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Που μπορεί να έχασε τον Μιλουτίνοφ για το ματς με τη Μπεσίκτας αλλά δεν αποκλείεται να γυρίσει αμέσως και να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με την Αρμάνι.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ο ίδιος δεν πονάει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα αργήσει να παίξει ξανά, παρά τους φόβους που υπήρχαν αρχικά.

Ευχάριστα τα νέα σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός χτυπήθηκε αρκετά σε πολύ σημαντικές μονάδες. Η απόδοση βέβαια των Χολ και Τζόουνς δεν άφησαν να φανεί το κενό του «Μίλου».