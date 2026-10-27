Τα προβλήματα «έσκασαν» μαζεμένα για τον Ολυμπιακό και ένα από αυτά αφορά τον Γιαν Μοντέρο.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη «πληγωμένος». Αυτό συμβαίνει καθώς είναι ελλιπής στην περιφερειακή του γραμμή για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, ενώ όπως έγινε γνωστό την τελευταία στιγμή, θα απουσιάσει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντι στην Μπεσίκτας, που επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης αφού η Μπουργκ δεν δήλωσε σημμετοχή.

Οι Πειραιώτες «πληρώνουν» ακριβά την υπερπροσπάθειά τους στην Ισπανία και τα διπλά που πήραν παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολές κόντρα σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα στην παράταση. Κάτι όμως που τους στοίχισε και συνεχίζει να συμβαίνει κάτι τέτοιο το επόμενο διάστημα.

Πέρα από τον Εβάν Φουρνιέ που αποκόμισε αιμάτωμα στον ώμο και θα μείνει για άλλες δύο εβδομάδες περίπου ακόμα εκτός δράσης, στα… πιτς για την 8η αγωνιστική τουλάχιστον βλέπουμε για την 9η, θα μείνει ξανά ο Γιαν Μοντέρο όπως ενημέρωσε και ο Μιχάλης Στεφάνου στην εκπομπή «Floor Generals» στο κανάλι του Youtube του Betarades.gr.

Ο rising star της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2025-26 που έβγαλε… μάτια στη Βαλένθια, έχει ενοχλήσεις στον μηνίσκο με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να θέλουν να το πάνε συντηρητικά. Η συνδεσμική κάκωση με την οποία διαγνώστηκε στο αριστερό του γόνατό από τη Βαρκελώνη ακόμα και ταλαιπωρεί άπαντες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, την ίδια ώρα που συμπέφτει η αναχώρηση της αποστολής για τη γειτονική Τουρκία με την άφιξη του Τζον Κόντσαρ.

Τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο για την ώρα με την πρόθεση όλων είναι να αποφευχθεί το νυστέρι στην περίπτωση του Μοντέρο, όμως η περίπτωσή του αξιολογείται καθημερινά.

Ο Δομινικανός κάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης και ατομικές προπονήσεις για να παραμείνει σε φόρμα, δεν προπονήθηκε τη Δευτέρα (26/10) παραμονή του ταξιδιού στην Πόλη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να «πονοκεφαλιάζει» στο ‘2’, μετά τα ζητήματα τραυματισμών Φουρνιέ, Μοντέρο και την τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Και να ελπίζει πως η περίπτωσή του θα φανερώσει βελτίωση τις επόμενες ημέρες, μήπως και μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει την προσεχή Παρασκευή (30/10) με την Αρμάνι στη Sunel Arena.