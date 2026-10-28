Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στη δράση, αγωνιστήκε για πρώτη φορά φέτος στη Euroleague και μπήκε σε μία λίστα εκλεκτών (και λίγων) αυτής με άλλους τρεις Έλληνες.

Ο Παναθηναϊκός περνάει μία μίνι κρίσι ταυτότητας παρόλα αυτά η ποιότητα που διαθέτει και το μέταλλο που έχει χτίσει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, του επιτρέπει να κερδίζει ακόμα και σε βραδιές που δεν προσεγγίζει καν ένα ικανοποιητικό βαθμό των δυνατοτήτων του. Καθώς το ρόστερ της περιόδου 2026-27, έχει πάρα πολύ υψηλό ταβάνι.

Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν δύσκολα της Αρμάνι με 80-75 στο «Telekom Center Athens» και έμειναν ό,τι και να γίνει στη δεύτερη μέρα της 8ης αγωνιστικής μόνοι πρώτοι με 7-1 ρεκόρ. Και μόνο αμελητέο δεν είναι αυτό σε κάθε εκκίνηση της σεζόν.

Στα ευχάριστα μαντάτα της βραδιάς η επιστροφή του Κώστα Σλούκα στην ενεργό δράση και δη την Ευρωλίγκα αφού αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος σε μία διοργάνωση όπου έχει σημειώσει τη δική του, πολύ ξεχωριστή διαδρομή.

Ο Έλληνας γκαρντ έδειξε πως έχει αφήσει πίσω του έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε αρκετά, μοίρασε πέντε τελικές πάσες στον αγώνα που δίνει να ξεπεράσει τον Νικ Καλάθη (του μένουν ακόμα 181 ασίστ) και ταυτόχρονα πρόσθεσε και 17η σεζόν στα… πρακτικά.

Κάπως έτσι ο Κώστας Σλούκας έβαλε το όνομά του σε μια λίστα εκλεκτών. Σε εκείνους με τις περισσότερες σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, πιάνοντας τους Νίκο Ζήση και Κώστα Παπανικολάου στις 17 σεζόν.

Η πρώτη θέση ανήκει ακόμα στους Πρίντεζη, Γιανκούνας και Γιουλ (19) που έχει την ευκαιρία να γίνει ο κορυφαίος όλων αν ο Πέδρο Μαρτίνεθ του δώσει έστω και ένα δευτερόλεπτο συμμετοχής την τρέχουσα περίοδο στην Ευρωλίγκα.

Πιο αναλυτικά οι παίκτες, εν ενεργεία και μη, που έχουν αγωνιστεί στις περισσότερες σεζόν στην Ευρωλίγκα, αρχής γενομένης από το 2000 και μετά.

Γιουλ – 19

Γιανκούνας – 19

Πρίντεζης – 19

Σλούκας – 17

Παπανικολάου – 17

Ναβάρο – 17

Ρέγιες – 17

Ζήσης – 17