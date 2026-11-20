Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και εκεί χρειάζεται ένα χέρι αλφάδι, σταθερό. Με κρύο αίμα στις φλέβερες, κρατώντας την κοφτερή φαλτσέτα, ικανή να σε πετσοκόψει. Εκεί μία ομάδα χρειάζεται τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ των πρασίνων έκανε τα… δικά του όπως δήλωσε και στους Floor Generals το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στην απευθείας σύνδεση που είχαν με το Κάουνας και τον Σπύρο Κοντό, για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε ένα μεγάλο διπλό.

Το οποίο βάσει τελικού σκορ μπορεί να μοιάζει με περίπατος (72-87) αλλά δεν ήταν καθόλη τη διάρκεια του αγώνα κάπως έτσι. Για την ακρίβεια μέχρι να μπει ο μετρονόμος Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο παρκέ, η Ζαλγκίρις είχε «καβαλήσει» τους πράσινους 12 λεπτά πριν το τέλος (55-54). Και ήταν η ώρα της παλιάς φρουράς για να μιλήσει για να σωπάσουν οι ενθουσιώδεις Λιθουανοί.

Δια χειρός Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο στο φινάλε αφού πέτυχε 14 από τους συνολικά 21 πόντους του στην τελευταία περίοδο.

Και κάπως έτσι ο Αμερικανός αρχισκόρερ των πρασίνων που προέτρεψε τους δημοσιογράφους να πάνε το καλοκαίρι στην Αμερική για να διαπιστώσουν πόσο σκληρά δουλεύει για να μπορεί να κάνει τη διαφορά και να παραμένει στο ίδιο επίπεδο, έφτασε συνολικά τους 139 πόντους μέσα στη σεζόν στην Ευρωλίγκα (19.9 κατά μέσο όρο) σε επτά αγωνιστικές αφού μπήκε αργότερα λόγω τραυματισμού.

Μέχρι εδώ όλα νορμάλ και φυσιολογικά φαίνονται. Αυτό όμως που «χτυπάει στο μάτι» είναι η κατανομή τους αφού ο Κέντρικ Ναν έχει πετύχει τους μισούς σχεδόν από αυτούς σε 4η περίοδο και παράταση (68). Οι υπόλοιποι 71 σε όλο το υπόλοιπο ματς (πρώτα 30′).

Απίστευτο στατιστικό για τον clutch Κέντρικ Ναν.