Γίνεται ένας παίκτης να μην έχει σκοράρει ούτε έναν πόντο σε αγώνα μπάσκετ αλλά να εξελίσσεται σε απόλυτα επιδραστικό παίκτη για την ομάδα του; Για τον Παναθηναϊκό του Κάουνας, γίνεται.

Δύο μόλις 24ωρα μετά από ένα ατέλειωτο κυνηγητό στην Basket City κόντρα στην ενθουσιώδη Βίρτους Μπολόνια που παίζει σε άλλο τέμπο από τον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι άλλαξαν πλήρως την «κοσμοθεωρία» τους. Και αυτό τους μετέτρεψε σε «πορθητές» στο Κάουνας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το προπονητικό του επιτελείο εντόπισε τα τρωτά σημεία της παρέας του Βαλαντσιούνας, τον οποίο περιόρισε σε 1/9 δίποντα, πόνταρε πάνω στην σαφώς μεγαλύτερη επιμέρους ατομική ποιότητα των παικτών του σε σύγκριση με εκείνη της Ζαλγκίρις και αφού το παιχνίδη της – από πλευράς έντασης – του ταίριαζε, τότε είχε τον πρώτο λόγο. Όπως και φάνηκε στο παρκέ της Zalgirio Arena.

Στο ξεκίνημα της πέρασε… χειροπέδες και ο Χέις-ντέιβις λειτούργησε σαν «ελβετικό ρολόι» μέχρι να κάνει τη διαφορά ο Κέντρικ Ναν στο φινάλε. Ο Αμερικανός ταλαντούχος γκαρντ τελείωσε το ματς με 21 πόντους ενώ στην εκκίνηση της 4ης περιόδου είχε μόλις επτά. Σκόραρε δηλαδή 14 πόντους με 4/8 τρίποντα συνολικά, την ίδια ώρα που ολόκληρη η Ζαλγκίρις είχε 17 στην τελευταία περίοδο.

Για να φτάσει στο σημείο όμως ο Κέντρικ Ναν να ξεμακρύνει τον Παναθηναϊκό, έπρεπε κάποιος να… φρενάρει τη Ζαγλκίρις που μέσα σε επτά λεπτά, μετέρεψε το 39-50 σε 55-54. Κα αυτός είχε ονοματεπώνυμο και μία σαφή αποστολή.

Ανάμεσα σε «αστερόσκονη» γύρω του, ο άποντος Χουάντσο Ερνγανγκόμεθ που δοκίμασε μόλις ένα τρίποντο και αστόχησε αυτό, μπήκε αντί του Γιαμπουσέλε στο 1:34 για το τέλος της τρίτης περιόδου και από τότε δεν ξαναβγήκε.

Συμμάζεψε τον Παναθηναϊκό, τον έσφιξε. Κατέβασε πέντε ριμπάουντ, έριξε και μία (εντυπωσιακή) τάπα για να γίνει ο αφανής X-Factor του Παναθηναϊκού. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με τον ίδιο παρόντα, ο Παναθηναϊκός ήταν κατά 16 πόντους καλύτερος της Ζαλγκίρις.

Αν αυτό δεν είναι «αόρατη» επίδραση – από πλευράς χοντροκομμένων στατιστικών – τότε τι είναι;

Σε μια βραδιά με πολλούς επιμέρους παράγοντες και πόλους από τους πιο προβεβλημένους και κάπως αναμενόμενους – όπως ο Ναν – για τον Παναθηναϊκό, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε αθόρυβα τη διαφορά.