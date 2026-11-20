Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για μία κίνηση που έκανε πριν το ματς με τη Ζαλγκίρις, για να δείξει στους παίκτες του Παναθηναϊκού ότι μερικές φορές παίζουν «τεμπέλικα».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου, μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Κάουνας (19/11, 72-87), πως προχώρησε σε μία ιδιαίτερη κίνηση πριν από αυτό, ώστε να δείξει στους παίκτες του ότι μερικές φορές παίζουν… τεμπέλικα.

Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, αφού το «τριφύλλι» επικράτησε της Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague, με κορυφαίους τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» κατάφεραν να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 9-4 και να ρίξουν ταυτόχρονα τους Λιθουανούς στο 8-5.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ο Ομπράνοβιτς ανέφερε, μεταξύ άλλων, όσα άλλαξαν από το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους, αλλά μίλησε και για το βίντεο που έδειξε στους παίκτες του:

«Πριν δυο βράδια παίξαμε στην Μπολόνια όπου πήραν 17 επιθετικά ριμπάουντ. Μετά συζήτησα με τους συναδέλφους μου, τι μπορούμε να κάνουμε για να το διορθώσουμε αυτό. Προπόνηση δεν μπορούσαμε να κάνουμε, έπρεπε να τους μιλήσω και να τους δείξω βίντεο. Να τους δείξω πως το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να δουλέψεις σκληρά, όχι μόνο οι ψηλοί αλλά όλοι. Το να δούμε βίντεο του αγώνα μας βοήθησε να καταλάβουμε, είναι ευκαιρία να τους δείξω πως μερικές φορές, παίζουμε… τεμπέλικα. Και έγινε».