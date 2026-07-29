Με προσωπικές ενέργειες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και ντύνει στα πράσινα τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στους Betarades.

Ρεπορτάζ Σωτήρης Βετάκης

Δεν πρόκειται πλέον για κάποιο απλό φλερτ ή βολιδοσκόπηση προθέσεων ή σκέτη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν θα βγάλει τελικά τα πράσινα από πάνω του αφού μετά από εκείνα της Ζαλγκίρις, θα φορέσει αυτά του Παναθηναϊκού και οι Betarades έχουν το ρεπορτάζ.

Το πρέσινγκ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ώρες τελικά απέδωσε καρπούς. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε προκρίνει την περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο αφότου μπλέχτηκε οικονομικά η κατάσταση στη Βιλερμπάν. Με λίγα λόγια μύρισε… αίμα και δεν το άφησε να πάει χαμένο.

Το μόνο που κατάφεραν οι διαβεβαιώσεις από πλευράς των Γάλλων περί αμετακίνητης στάσης του Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν, ήταν μία γενναία οικονομική ανταμοιβή. Πιο συγκεκριμένα η πράσινη διοίκηση κατέβαλε χωρίς πολλές σκέψεις περί το 1 εκατ. ευρώ ως out για τον Σιλβέν Φρανσίσκο που θα φορά το «τριφύλλι» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος διεθνής άσος που αναμένεται άμεσα μάλιστα στην Ελλάδα (30/7, 00:15) για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. θα καρπωθεί 10,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας.

Λίγο πιο κάτω από τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες του Παναθηναϊκού αλλά και το ηγεμονικό συμβόλαιο στο οποίο είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν. Αλλά αφού δεν μπορούσε να του το εγγυηθεί, γίνεται ξανά κάτοικος Ελλάδας.

Μία κίνηση στο παζλ των πρασίνων που έμοιαζε ως η τελευταία της off season, αντικαθιστώντας τον Τι Τζέι Σορτς. Ωστόσο δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο και σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζουν οι Betarades να υπάρχει και ένα «κερασάκι» στην πανάκριβη και φανταχτερή τούρτα.