Τέταρτη ομάδα σε τρία χρόνια, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός λίγους μήνες πριν. Ποιος είναι;

Στον Παναθηναϊκό ανέλαβε την δύσκολο ρόλο της «αντικατάστασης» του Ματίας Λεσόρ. Το απαιτητικό εγχείρημα να μπει στα παπούτσια του, αν και τελείως διαφορετικός παίκτης από εκείνον. Και η αλήθεια είναι πως πιθανότατα πήρε τον υψηλότερο βαθμό απόκρισης σε σχέση με όσους κλήθηκαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο αυτόν τον 1μιση χρόνο.

Ο λόγος για τον Γουένιεν Γκέιμπριελ που απ’ ότι φαίνεται έχει ρίξει… άγκυρα στην Ευρωλίγκα και βρήκε τέταρτη ομάδα σ’ αυτήν, τις τελευταίες τρεις σεζόν.

Ο Νοτιοσουδανός σέντερ συστήθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ λίγους μήνες μετά το Παγκόσμιο στην Ασία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, μέσω της Μακάμπι Τελ Αβίβ που τον έφερε από το NBA. Και από εκεί πέρα παραμένει κομμάτι της κορυφαίας τη τάξει διοργάνωσης στην μπασκετική «γηραιά ήπειρο» με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Μετά το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα με την «ομάδα του λαού» στο Ισραήλ, έπεισε τον Εργκίν Αταμάν που τον υπέγραψε στον Παναθηναϊκό μεσούσης της σεζόν μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ, σε ρόλο… τερματοφύλακα.

Και αφού έβγαλε την αγωνιστική περίοδο 2024-25 στο «τριφύλλι», αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον κόσμο της ομάδας, την περασμένη σεζόν βρήκε θέση στο ρόστερ της Μπάγερν Μονάχου.

Η επόμενη σελίδα αναμένεται να βρει τον Γουένιεν Γκέιμπριελ στη γειτονική στη χώρα μας Τουρκία και τη Μπεσίκτας, με την οποία έχει έχει δώσει τα χέρια, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την άρνηση της Μπουργκ να μετουσιώσει σε συμμετοχή το δικαίωμα που κέρδισε κατακτώντας το EuroCup, περιμένοντας την ευκαιρία αυτή. Και φυσικά την άρπαξαν από τα μαλλιά αφού εκεί στόχευαν εδώ και χρόνια.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του ΛεΜπρόν στους Λέικερς, έχει στο ενεργητικό του και 168 παιχνίδια στον «θαυμαστό κόσμο» του NBA με 6.8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.