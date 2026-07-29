Η Euroleague ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο T-Center.
Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και πότε έχουν προγραμματιστεί τα δύο ντέρμπι «αιωνίων».
Η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Euroleague θα γίνει στην έδρα των «πράσινων», στις 11 Δεκεμβρίου.
Έπειτα, οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το «τριφύλλι» για τον δεύτερο γύρο στις 12 Φεβρουαρίου.