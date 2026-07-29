Η Euroleague έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα της regular season. Πού κάνουν πρεμιέρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και πότε είναι τα δύο ντέρμπι «αιωνίων»;

Η Euroleague ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του εκτός έδρας απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο T-Center.

Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και πότε έχουν προγραμματιστεί τα δύο ντέρμπι «αιωνίων».

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Euroleague θα γίνει στην έδρα των «πράσινων», στις 11 Δεκεμβρίου.

Έπειτα, οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν το «τριφύλλι» για τον δεύτερο γύρο στις 12 Φεβρουαρίου.

Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

🏀Η νέα σεζόν στην EuroLeague ξεκινά για τον #OlympiacosBC στις 24 Σεπτεμβρίου και πάλι από την Βιτόρια και οι στόχοι παραμένουν ίδιοι!



🗓️Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των Πρωταθλητών Ευρώπηςhttps://t.co/acAHYzTeUo#WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EveryGameMatters pic.twitter.com/dxxVywgrXJ — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 29, 2026

Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού: