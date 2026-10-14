Ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της περιόδου 2026-27, κατάπιε και την Παρτιζάν εκτός έδρας αλλά έχει δρόμο ακόμα να διανύσει για το απόλυτο ρεκόρ εκκίνησης στην ιστορία του.

Τα crash test ήρθαν για τον Παναθηναϊκό, όπως και οι εκτός έδρας δοκιμασίες, όμως τίποτα δεν άλλαξε. Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάζει ένα συμπαγές πρόσωπο και μια χημεία που δεν συνάδει με την εκκίνηση της σεζόν.

Και με όπλο την αμυντική του απόδοση, ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος πρώτος μετά το βράδυ της Τρίτης (13/10) αφού δεν είχε πρόβλημα να «εξοντώσει» και την φιλόδοξη και ανταγωνιστική στο ξεκίνημα Παρτιζάν, μέσα στο καμίνι της Beogradska Arena.

Το 5Χ5 μπορεί να ισοδυναμεί με το καλύτερο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 19 χρόνια αλλά όχι και της ιστορίας του. Καθώς κατά την πρώτη θητεία του Ζοτς στον πάγκο της ομάδας, το σερί του είχε φτάσει μέχρι και το 11/11.

Εντυπωσιακό αλλά αληθινό. Έπρεπε να φτάσουν τα μέσα του Γενάρη για να γνωρίσει την ήττα, τη σεζόν 2006-07. Μία σεζόν που έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τροπαίου στο ΟΑΚΑ.

Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός είχε πάρει διπλό στην Μπανταλόνα στη πρεμιέρα, νίκησε την Τσιμπόνα στην έδρα του, την Ολίμπια Λιουμπλιάνας εκτός, τη Ρόμα εντός όπως και τη Μάλαγα, πέρασε από την έδρα της Παρτιζάν, επικράτησε εντός των Μακάμπι και Μπανταλόνα, πήρε διπλό σε Ρόμα και Τσιμπόνα, δεν είχε πρόβλημα να νικήσει και εντός την Ολίμπια Λιουμπλιάνας ενώ το εντωπωσιακό σερί έλαβε τέλος στην Ανδαλουσία από τη Μάλαγα του Σαντιάγκο.

Με επτά νίκες είχε αρχίσει τη σεζόν 2007-08, μέχρι να ηττηθεί εκτός έδρας από τη Ρόμα. Και το 5Χ5 συνιστά – για την ώρα – την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας του.