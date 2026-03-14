Η επικείμενη επέκταση του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ένα μείζον θέμα στον χώρο του μπάσκετ, διχάζοντας παίκτες, φιλάθλους και παράγοντες. Θέση επί του ζητήματος πήρε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος μιλώντας μετά την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τα κίνητρα αυτής της κίνησης.

Ο Λιθουανός τεχνικός δεν «μάσησε» τα λόγια του, υπογραμμίζοντας πως η είσοδος της κορυφαίας λίγκας στη «Γηραιά Ήπειρο» υπαγορεύεται αποκλειστικά από οικονομικά συμφέροντα, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για τον ρόλο της FIBA στις επερχόμενες εξελίξεις.

🗣 I love European basketball, I’m not a fan of the NBA.



Fenerbahce head coach Sarunas Jasikevicius commented on the idea of NBA Europe.#YellowLegacy #fenerbahçebeko #Fenerbahçe pic.twitter.com/8KVlcNUq8L — Basketball Sphere (@BSphere_) March 13, 2026

«Μιλήσαμε για αυτό. Όλοι παραπονιούνται για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το ένιωσε και το NBA. Η FIBA βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές. Δεν μου αρέσει η FIBA. Πάντα είναι πίσω από όλα.

Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, ακόμα και με τη FIBA. Οι σύλλογοι παραπονιούνται για τα οικονομικά, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το NBA βρίσκεται εδώ. Η FIBA και η Euroleague μάχονται εδώ και 20 χρόνια, και γι’ αυτό η FIBA κινείται προς την κατεύθυνση του NBA. Είναι λογικό.

Όλοι θέλουν να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για τους ίδιους. Αν γίνεται κάτι στον αθλητισμό, πρέπει να αφορά τους οπαδούς. Για τι μιλάμε; Για το Μάντσεστερ και τους οπαδούς του; Πού είναι η λογική εδώ;

Ο κόσμος με ρωτάει πάντα, αλλά εγώ είμαι απλώς ο προπονητής, ο σύλλογος θα δώσει την απάντηση. Υπάρχουν πολλές φήμες και κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει.

Δεν θα είναι πολύ καλύτερα αν εμφανιστεί το ΝΒΑ. Δεν έχει νόημα λόγω των τηλεοπτικών αγορών και των οπαδών. Το ΝΒΑ έχει ιδέες και τρόπους, αλλά ανησυχώ για τους οπαδούς και την ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που για μένα είναι όμορφο», ανέφερε ο Γιασικεβίτσιους.